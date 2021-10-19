NUTTEA堅果奶茶登陸荃灣+屯門！新界再開兩分店　必試純素厚奶蓋

台灣過江龍茶飲店「NUTTEA堅果奶茶」主打純素堅果奶茶和堅果奶蓋，不加牛奶和奶精，深受注重健康的人士歡迎。近年NUTTEA在香港各區開設多間分店，最近宣佈即將進駐荃灣和屯門，繼大埔和葵芳後，在新界區再開兩間分店！



NUTTEA

「NUTTEA堅果奶茶」主打堅果奶茶和堅果奶蓋，飲品用上5款堅果萃取成濃厚醇香的堅果奶，再配搭各款茶底和水果，製作出不同口味的純素飲品。

近日，NUTTEA宣佈新店即將進駐荃灣和屯門，在新界再開兩間分店，各位新界西北的朋友又多個選擇！

NUTTEA的招牌奶蓋比起其他茶飲店的奶蓋更加綿密厚實，入口亦不會太甜，想飲奶蓋又怕肥的朋友可以一試！

另外，NUTTEA更會不定時推出限定口味，如多肉芒芒、火龍果堅果奶蓋茶等，想飲奶茶以外的飲品，不妨一試！

NUTTEA堅果奶茶（屯門店／即將開幕）

地址：屯門良德街3號豐連地下8號舖



NUTTEA堅果奶茶（荃灣店／即將開幕）

地址：新界荃灣大河道88號灣景廣場購物中心地下G15號舖 (即將開幕)



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