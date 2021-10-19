一田優惠｜一連12日超抵優惠　美妝+家電半價！廚具+美食劵3折！

【一田優惠】一田宣佈半年一度的一田購物優惠日將於下月推出，同時推出網上eshop搶閘一田購物優惠日，一連12日在網上eshop帶來4大必搶主題，包括半價美妝、半價家電、廚具及美食劵低至3折起！而且優惠期內累積消費滿指定金額即可獲最多6張優惠劵，連同信用卡優惠，可以以超抵價購入心水貨品！



（圖片來源：網絡圖片）

一田網上ehop購物優惠日將會於10月20日早上10時開搶一田優惠，一連12日至10月31日在eshop精選超過1,500款商品以低至1折起發售，分為4大熱門主題，包括半價美妝組合、半價家電、$300或 3折起廚具及3折起美食餐飲劵。

一田優惠4大熱門主題更會於不同日子推出精選必搶商品，品牌選擇眾多。10月20日早上10時起即可以低至半價買到精選美妝組合。一田優惠囊括多個熱門品牌包括CLINIQUE、Etude House、Canmake、Sofina及ESTEE LAUDER等等。

👇👇👇點圖即睇美妝👇👇👇

+ 6

一田優惠10月21日早上10時起即可以半價搶購各式家電，按摩椅、冷氣機、洗衣機等等多款選擇都有優惠，近年大熱空氣炸鍋更低至$299就可買到！

👇👇👇點圖即睇家電👇👇👇

+ 5

10月22日早上10時起即可以$300或3折起搶購廚具。

👇👇👇點圖即睇廚具👇👇👇

+ 6

10月25日早上10時起即可以3折起搶購美食劵。天仁茗茶美食劵更低至$60一套10張$20現金劵（總值$200）。

👇👇👇點圖即睇美食劵👇👇👇

除了4大熱門主題，各式人氣卡通包括Sanrio、多多啦A夢、角落生物等商品都有超抵優惠，急凍食品及各式家品也有不同折扣。而且在eshop購物優惠日期間，累積消費每滿$3,000可獲$100優惠券，最多可獲6張，單一訂單滿$1,000更可免運費！

👇👇👇點圖即睇其他商品👇👇👇

+ 46

一田購物優惠日YATA eShop網上率先賣

開售日期/時間：10月20日（10：00起） - 10月31日

網址：https://eshop.yata.hk

店內自取日期：11月11日 - 11月21日（只限沙田／大埔／荃灣／北角店)）

送貨日期: 11月18日 - 12月8日（運費$60，單一訂單滿$1,000免運費）



同場加映：觀塘好去處｜日式超市過萬呎旗艦店進駐裕民坊！多個影相位+商品

【觀塘好去處】日式超級市場最近進駐觀塘裕民坊開設旗艦店，佔地過萬呎，樓高兩層，分成18個不同主題的區域。旗艦店以旅遊為主題，雲集多款來自日本及世界各地的直送貨品。亦有精品咖啡專櫃、生活用品等百貨區域，貨品款式繁多，一次滿足大家所有需要！

（圖片來源：INMU Shop網站）

日式超市瀛木超級市場 INMU Shop，最近進駐觀塘裕民坊開旗艦店，面積超大，佔地超過萬呎，樓高兩層！裕民坊旗艦店以旅遊為主題，除了到處出現的貓貓店長吉祥物外，店內還有多個以日本不同景點為主題的影相位，包括富士山、機場等等，讓大家可以一邊「偽旅行」，一邊享受「血拼」！

想知有咩買同有咩地方可以打卡？即睇全文👉👉👉觀塘好去處｜日式超市過萬呎旗艦店進駐裕民坊！多個影相位+商品