Café Crepe中環店晚餐套餐買一送一！包括餐湯/沙律/主菜/飲品

來自加拿大的過江龍超人氣可麗餅店「Café Crepe」在港迎來四週年！餐廳為感謝粉絲的支持和慶祝，在中環旗艦店將會一連兩星期推出晚餐買一送一優惠！優惠精選多達7款人氣晚餐，包括油封鴨配格魯耶爾芝士可麗餅、頂級美國肉眼牛扒配薯條及法式羊架配法邊豆等，兩星期內星期一至日都適用，非常抵食。



來自加拿大的「Café Crepe」在中環及尖沙咀都有分店，《開心食晚餐優惠四周年活動》晚餐買一送一優惠會在中環旗艦店推出。優惠期由10月17日至10月31日為期兩星期，精選多達7款餐廳人氣晚餐，星期一至日都有不同精選菜色，包括油封鴨配格魯耶爾芝士可麗餅及法式羊架配法邊豆等。

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晚餐包括精選餐湯或田園沙律、主菜及咖啡或茶，接受電話及網上訂座，入座時段為18：30-20：30及20：30-22：30兩個時段。

（圖片來源：IG@cafecrepehk）

「Café Crepe」主打各式法式咸甜口味的可麗餅，除了可以作為茶店或甜點享用，餐廳亦提供不少可麗餅主食。款款賣相精緻，口味配搭新穎，選擇甚多。

👇👇👇點圖看法式可麗餅👇👇👇

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除了主打的可麗餅，「Café Crepe」亦有提供不同西式甜點及輕食。飲品方面選擇也有不少，包括咖啡、特飲及星冰樂等等。

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Café Crepe 中環旗艦店

地址：香港中環威靈頓街15號B舖

電話：2907-1888

《開心食晚餐優惠四周年活動》

優惠日期：2021年10月17日-10月31日

供應時段：18：30-20：30及20：30-22：30兩個時段



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【深水埗美食】深水埗最近就有一間極具美國小鎮懷舊風情的快餐店在深水埗開張！餐廳整體裝修以藍白高桌和復古掛畫營造出懷舊感，主打美式快餐，包括拉芝漢堡、三文治和奶昔等。



（圖片來源：IG@crystallcheungg）

位於深水埗的「Lady Gourmand」是一間新開張的美式快餐店，以懷舊的美式小鎮小店和貓貓為主題裝修，藏有不少打卡位！

室外用餐區極具美國西部復古感，以木欄和木製桌椅為主，配上不少植物和木製裝飾如鹿角等，打卡一流，讓人有種置身於美國西部的感覺！室外是吸煙區，有需要的客人可以選擇室外區域用餐。

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