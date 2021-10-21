將軍澳日式連鎖超市將開幕　約34,000呎設多國美食品牌+寵物用品

【將軍澳好去處】又有新的日式超市登場！日式超市UNY將於11月初登陸將軍澳，佔地34,000呎超大！不單有多款日韓台中西美食和食材，更首設自家乾式熟成牛肉服務，大量新加入品牌以及區內最齊全寵物用品，新開業期間還設有不同優惠，等大家盡情「血拼」！



（圖片來源：UNY）

UNY日式超市主打提供多元化的吃喝購物體驗，現在香港有兩間分店，將軍澳新將會在11月初登場，選址將軍澳新都城中心二期，地理位置方便。將軍澳分店佔地達34,000呎，雲集高級日式超市及集結日韓台中西美食餐飲，可以一邊「血拼」一邊吃喝玩樂！

UNY超市主打來自不同產地的時令及特色商品，包括日本、韓國、台灣等地直送貨品。超市提供港人最愛的日本新鮮直送食材及零食等，亦提供環球洋酒及清酒，款式眾多。新分店更首設UNY自家乾式熟成(Dry-aged)牛肉服務，有興趣的大家不要錯過這項服務了。

超市內設有寵物專區，擁有區內最齊日本寵物品牌用品，精選超過1,000款貼心寵物用品及食品，讓各位輕鬆搜購寵物日用品。

除了各式日韓台食材及寵物用品外，超市亦有沢屋、日本人氣食材店久世福商店及味の兵四郎等優質生活雜貨，開幕初期更有多款商品以優惠價發售。

新分店另一特色是設有K Food Town 潮流韓食專區，區內有多間韓國大熱食店進駐，有多款韓食可供選購。包括COOKAT MARKET麻糬大福、日韓Mix&Match腐皮壽司專門店DOJE、日韓手工麵包店 GOSO GOSO等人氣商店。

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UNY將軍澳店在新開幕期間設3重優惠禮遇，多款精選商品於指定日子期間會以優惠價發售，場內消費滿指定金額亦可獲不同獎賞。優惠金額及詳情需待官方進一步公佈。

UNY 將軍澳店

地址：將軍澳欣景路8號MCP CENTRAL (新都城中心 2 期 ) UG036

營業時間：08：30-22：00

網站：https://apitauny.com.hk/



同場加映：觀塘好去處｜日式超市過萬呎旗艦店進駐裕民坊！多款各國直送商品

【觀塘好去處】日式超級市場最近進駐觀塘裕民坊開設旗艦店，佔地過萬呎，樓高兩層，分成18個不同主題的區域。旗艦店以旅遊為主題，雲集多款來自日本及世界各地的直送貨品。亦有精品咖啡專櫃、生活用品等百貨區域，貨品款式繁多，一次滿足大家所有需要！



（圖片來源：INMU Shop網站）

日式超市瀛木超級市場 INMU Shop，最近進駐觀塘裕民坊開旗艦店，面積超大，佔地超過萬呎，樓高兩層！裕民坊旗艦店以旅遊為主題，除了到處出現的貓貓店長吉祥物外，店內還有多個以日本不同景點為主題的影相位，包括富士山、機場等等，讓大家可以一邊「偽旅行」，一邊享受「血拼」！

想知有咩打卡位同有咩買？即睇全文👉👉👉觀塘好去處｜日式超市過萬呎旗艦店進駐裕民坊！多款各國直送商品