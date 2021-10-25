尖沙咀韓國大排檔餐廳！設多個超靚打卡位 如飛到弘大路邊吃飯

近年韓風在港大熱，相信韓國是不少人心中的旅行首選地！不過現在暫時未能飛到當地，唯有在香港吃吃韓國料理止癮。尖沙咀就有一間超正超「打卡-able」的韓國餐廳，不單有多款韓劇必出現料理可以食，更以韓國當地路邊攤作為主題，環境加食物絕對可以讓你猶如一秒飛到弘大！



（圖片來源：Hoo韓國包車 Facebook）

位於尖沙咀厚福街的「Hoo韓國包車」開業只有短短半年多，已有不少粉絲排隊到店用餐兼打卡！餐廳以韓國街頭的路邊攤作主題，設有多個極具當地感覺的打卡位！有口路邊攤摺凳、摺枱、路邊會出現的韓國街頭自助洗衣店、霓虹燈、韓式漫畫店等不同特色的打卡區域，影相一流！

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當中以路邊攤摺凳、摺枱區最愛歡迎。有多個印有韓文的拉閘可以打卡，配上不同韓式商店的燈牌和汽水膠箱，營造出當地路邊攤感。

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「Hoo韓國包車」主打韓式料理，有多款韓劇必出現的料理如部隊鍋，更有招牌街頭魚糕串串鍋、炸雞、拉芝流心炸豬扒、炒辣魷魚、拳頭飯等。亦有不同韓式飲品、燒酒及燒酒特飲提供。所有前菜都可以免費添食。

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Hoo韓國包車

地址：尖沙咀厚福街12-12A號藍馬商業大廈22樓

電話：9229 5812（Whatsapp）

營業時間：12：00-15：30及14：30-22：00

訂座網址：https://inline.app/booking/reservation/hoo_pocha?language=zh-hk

*用餐時間為90分鐘。

