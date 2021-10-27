台灣人氣No.1水果茶登陸尖沙咀！開幕4大優惠買一送一/第2杯半價

台灣過江龍茶飲店「大苑子」首間香港分店登陸尖沙咀！「大苑子」採用台灣產地直送的新鮮水果調製飲品，主打招牌鮮榨水果茶和當季限定水果沙冰，曾獲台灣20大好喝水果茶第1位！為了慶祝新店開張，推出期間限定4大優惠，包括飲品買一送一及第二杯半價等，即拉落下文睇優惠詳情！



台灣過江龍茶飲店「大苑子」首間香港分店設於尖沙咀K11 Art Mall 購物藝術館，並推出期間限定4大優惠，鍾意飲水果茶的朋友不要錯過了！

（圖片來源：大苑子）

【優惠一】

首個快閃優惠由即日起至10月31日，一連5日買指定飲品買一送一！只要在中午12時至下午2時及下午5時至7時兩個時段，惠顧當日限定飲品即可享買一送一優惠，必試鮮榨水果茶和招牌愛文芒果系列！

荔枝玫瑰及繽紛水果茶。（圖片來源：大苑子）

10月27日：買台灣荔枝玫瑰（原價$43）送台灣荔枝艾波（原價$40）

10月28日：台灣愛文芒果冰沙（原價$48）

10月29日：台灣春熙柳橙翡翠（原價$36）

10月30日：繽紛水果茶（原價$35）

10月31日：台灣金桔粒脆纖果（原價$36）



【優惠二】

由11月1日起至11月21日，購買期間限定飲品即享第二杯半價 。

愛文翡翠、愛文芒果冰沙：用上2個愛文芒果果肉製作基底，再加入大量芒果果肉！（圖片來源：大苑子）

11月1日至11月7日：台灣愛文芒果冰沙（原價$48）

11月8日至11月14日：台灣愛文翡翠（原價$38）

11月15日至11月21日：台灣果粒多金鳯梨（原價$36）



【優惠三】

由11月22日至1月2日，購買當日精選飲品可享九折優惠。

採用新鮮草莓製作的「莓好相遇」。（dayungs_official@Instagram）

11月22日至11月28日：台灣芭樂檸檬 $29（原價$33）

11月29日至12月5日：台灣芭梨戀 $34（原價$38）

12月6日至12月12日：芭樂梅 $29 （原價$33）

12月13日至12月19日：莓好時光（中杯）$32（原價$36）

12月20日至12月26日：莓好花漾（大杯） $32 （原價$36）

12月27日至1月2日：莓好相遇（大杯） $43（原價$48）



【優惠四】

由10月27日至1月26日，於網上平台預訂可以優惠價$28購買$38手搖飲品1杯或買$250電子套票包10杯$38水果手搖飲品，如飲品價格高於$38則需補回差價。

大苑子

地址：尖沙咀河內道18號K11購物藝術館B1樓B101A號舖

營業時間：星期一至日中午12時至下午10時

