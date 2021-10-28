深水埗美食│20配料自由選魚生飯　渡假風裝修份量足！仲寵物友善

【深水埗美食】深水埗越來越多特色小店開業，最近就有一間魚生飯專門店進駐，提供近年非常熱門的魚生飯Poke Bowl，不但份量十足，更有多達20款不同材料和醬汁可以自由配搭，CP值極高！而且餐廳寵物友善，假日帶同毛孩一起去食好西也是一個不錯的選擇！



Poke Bowl近年非常受歡迎。（圖片來源：Poke Go Facebook）

位於深水埗大南街的Poke Go剛剛開業不久，專賣Poke Bowl魚生飯。Poke Bowl源自夏威夷菜加上日式料理的影響而演變出來，米飯或沙律配上不同魚類及素菜，是飽肚又健康的料理，近年非常受歡迎。

Poke Go剛剛開業不久，專賣Poke Bowl魚生飯。（圖片來源：Poke Go Facebook）

Poke Go整體走渡假風，不但有多個得意魚仔吉祥物裝飾，亦有不少海島風裝飾，營造出假日感。店面以淺木傢俱及色調為主，配上海島風裝飾更有如置身沖繩小店之感。

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Poke Go可以選擇自由選套餐可配壽司飯、糙米飯或沙律菜，提供多達20款不同材料，主要肉類有三文魚、呑拿魚、八爪魚以及雜菌香菇，即使是素者食也可以安心用餐。自由選可選三款配菜，選擇甚多包括紫洋蔥、酸蘿蔔、麻醬豆腐、青瓜、芝麻海帶等，醬汁亦有辛味蛋黃醬、山葵乳酪醬等多款醬汁。最後可選蒜片、木魚絲及紫菜絲等不同配料。

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有選擇困難症的朋友也可以選擇餐廳配搭好的款式，一共5款可以選擇。以八爪魚、皇帝蟹棒、小蕃茄等配料為主的NALU以及吞拿魚、三文魚籽、枝仁豆等配料為主的808是人氣之選。同時也有不少特色小食和特飲，包括火山炸雞、黃金蟹卷、盛夏悠閒時光特飲等。

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Poke Go同時也是寵物友善餐廳，不少食客都帶同定中毛孩前往。餐廳有室外用餐位置，可以和毛孩一起享受日光浴。而室內也歡迎寵物入座，想嘆住冷氣和毛孩用餐也沒有問題。

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Poke Go

地址：深水埗大南街211號地舖

營業時間：12：00-22：00

訂座電話：3563 8137

