啟德好去處｜新開森林系餐廳　樓底5米高！落地玻璃/旋轉樓梯

【啟德好去處】平日生活繁忙，相信放假時大家都會想好好放鬆一下，即使現在未能出國旅行，也可以在香港享受一下遠離煩囂的感覺。啟德郵輪碼頭最近有一間環境非常減壓的森林風打卡餐廳，不但有旋轉樓梯、超大玻璃等多個打卡位，更以藤蔓玻璃屋為設計靈感讓大家可以在內看著不同植物放鬆身心。



位於啟德郵輪碼頭的The Old Hangar是最近新開張的超打卡餐廳啟德好去處，樓底有5米高、以藤蔓玻璃屋作主題，使用大量不同植物裝飾，讓客人在內可以享受平日在城市少有被綠色包圍的感覺。

餐廳使用大量不同植物裝飾，營造出被綠色包圍的感覺。（圖片來源：網絡圖片）

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場內更有多個打卡位，包括寫上「來一趟不用飛的旅行」的霓虹燈牆、超大量超大玻璃透出自然日光浴以及在藤蔓旁的旋轉樓梯等。

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The Old Hangar主打歐陸菜色及不同Fusion菜，由名酒店經驗廚師主理。日間時段為Café時段，提供不同精品咖啡、意粉、沙律等輕食。夜間則為歐陸菜私房菜館，提供招牌菜色包括特級肉眼牛扒拌薯蓉及法國燒春雞伴薯蓉等。同時餐廳亦有提供不同調酒及特飲如以西柚為主調的TOH Signature等。

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在餐廳外的空間更有戶外庭園，除了平日用餐打卡外餐廳更提供婚宴套餐及其他包場服務。

要注意！The Old Hangar目前只接受Whatsapp預約不接受Walk in，前往用餐前緊記先預約。

（圖片來源：網絡圖片）

The Old Hangar

地址：九龍灣承豐道33號啟德郵輪碼頭B區2樓N205號舖

電話：9882 3970（Whatsapp）

*只接受Whatsapp 預約，不接受Walkin。

