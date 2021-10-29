深水埗美食｜$1煎釀三寶嘉美食記11月結業　街坊：最唔捨得老闆

【深水埗美食】深水埗近年越開越多新式餐廳和Cafe，不過亦有不少經營多年的小店專做街坊生意。在深水埗的一條小巷之中就有一間以超親民價聞名的小店，開業15年來堅持$1/件煎釀三寶不加價，是深水埗街坊的共同回憶。不過小店最近宣佈將會在11月中結業，不少街坊都表示十分不捨。



深水埗美居中心「嘉美食記」。（圖片來源：資料圖片）

位於深水埗美居中心的「嘉美食記」坐落在中心一個不起眼的角落，卻是深水埗街坊心目中重要的共同回憶。嘉美食記專賣不同香港小食，包括撈麵、魚蛋燒賣、生菜魚肉及各式炸物小食等，當中最受歡迎的是開業15年來未曾加價的$1煎釀三寶。

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嘉美食記的煎釀三寶多年來堅持不加價，不分款式每件只售$1。款式達13款，煎釀三寶必吃款式青椒、紅腸、茄子等不在話下，連蟹柳、豆腐等也有供應。煎釀三寶多年來由老闆堅持親身自市場批發材料，手工製成，15年來份量如一。

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不過老闆宣佈即將退休，嘉美食記將會在11月中結業。不少街坊得到消息後都紛紛表示不捨，最不捨得的是老闆。老闆曾提及多年來做街坊生意，看著不少學生由細食到大，學生們吃完煎釀三寶後再去補習班等情景令他最印象深刻。

（圖片來源：IG@christinefung_tine）

深水埗嘉美食記的$1/件煎釀三寶將在11月中後成為歷史， 想去嚐鮮的大家又或是深水场街坊想重拾回憶要把握最後機會了。

嘉美食記

地址：深水埗元州街213號美居中心商場36B地鋪

電話：5500 7597

