中環美食│日本過江龍Cafe中環設新店　聯本地小店推限定爆餡大福

【中環美食】起源自京都的過江龍昭和風Cafe人氣強勁，今年5月在旺角MOKO開設首間海外分店即擁大批粉絲。最近Cafe宣佈在中環開新分店，更聯乘本地全人手手工製作Mochi小店推出期間限定爆餡大福，每日限量新鮮製造，堂食或外賣都可以！



Sonia Coffee聯承Just for mochi推出期間限定大福。（圖片來源：Just for Mochi Facebook）

來自日本京都的Sonia Coffee在今年5月登陸旺角成為海外第一間分店，隨即吸引大量粉絲支持。人氣急升的Sonia Coffee最近宣佈在中環H Code開設新分店，現在開始試業，而且更聯乘本地人氣手工Mochi網店Just for mochi推出期間限定大福，可以一次過食盡兩間人氣店舖。

（圖片來源：Just for mochi Facebook）

Sonia Coffee來自日本京都，創業自1970年，是一間昭和復古咖啡店。Cafe環境亦保留不少日式復古感，包括鐵製油燈、各式咖啡機等。整體以深木色為主，營造出日式時代感，讓人有置身於京都咖啡店。

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是次在中環新分店Sonia Coffee聯承本地全手工人氣Mochi網店Just for mochi推出期間限定大福。Just for mochi在網上向來人氣爆燈，自設持牌生產線，主打多款不同Mochi，經常甫一開賣便已售罄。

期間限定大福共有6款，包括栗子焙茶大福、芋頭牛乳布丁大福、脆皮朱古力提子啫喱大福、脆皮Oreo芝士大福，宇治抹茶牛乳布丁大福及紫薯朱古力大福。大福每日新鮮人手手工製作，限量發售。除了栗子焙茶大福定價為$38外，其餘款式一律$32，每顆大福都爆餡份量十足，性價比不俗。

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大福可以堂食或外賣，堂食大福只需加購Sonia Coffee任何一款食品或飲品即可。除了手工大福外，Sonia Coffee亦提供多款人氣自家製日式和洋食及甜品。包括日式和風全日早餐、牛油果煙三文魚妙蛋日式牛角包、忌廉焦糖吉士布丁、喫茶店原味鬆餅及昭和雪糕梳打等等。

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Sonia Coffee（中環店）

地址：中環砵甸乍街45號H code地下2號鋪

營業時間：08：00-18：00

Just for mochi

Instagram：@justformochi

