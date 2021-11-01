壽司郎推9款$12起厚切壽司+1.5倍卡達拉娜 厚切大吞拿腩+油甘魚腩

【壽司郎11月優惠】壽司郎趁11月推出限時優惠，大搞「大大大祭」，推出9款加大版厚切壽司，另外連港人至鍾愛的卡達拉娜，都限時1.5倍發售，價格僅由$12起！



【壽司郎11月優惠】壽司郎11月優惠相當特別，主題大玩「大大大祭」，將於11月4日起發售9款巨大化厚切壽司，分別有大切三文魚、大切特選大吞拿魚腩、大切日本產油甘魚腩等等，價格僅由$12起，售完即止，似乎會相當搶手！

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另外港人至愛的卡達拉娜亦以1.5倍的姿態現身，目測整整豐厚了一圈有多，參考官方圖片，連表面焦糖脆脆都放大了1.5倍有多，望落似乎相當滋味，令光顧的甜品控們欲罷不能！

1.5倍後得卡達拉娜，對比下實在太誘人👇👇👇

壽司郎推出優惠同時，亦乘機宣布天水圍新分店即將於11月8日（一）正式開幕。屆時不知道會不會推出新店限時優惠呢？

地址：香港新界天水圍天華路30號T Town South地下SG17號舖

試業時間：11月8日（一）～ 11月14日（日）11:30‐21:30(LO:21:00)

正式營業時間：11月15日（一）10:30-22:00(LO：21:15)

＊營業時間有可能會因應最新防疫措施而有所調整，一切以當天實際情況為準，敬請諒解

