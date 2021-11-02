旺角美食│元祖級麻糬曲奇網店進駐旺角　必試流心抹茶麻糬曲奇

【旺角美食】旺角向來雲集大量美食，最新又有新小店進駐朗豪坊！一間在網上人氣強勁的元祖級麻糬曲奇小店在銅鑼灣開設實體店後隨即進駐旺角朗豪坊。小店由店主親自主理手工製作，款款爆餡賣相吸引，配上麻糬拉絲效果一流！定期還會推出不同限定款式，各位甜品迷即看下文吧！



Twinkie Cookies在朗豪坊開新分店。（圖片來源：朗豪坊官網）

Twinkie Cookies是一間元祖級麻糬曲奇小店，在網上打響名號，早前在銅鑼灣開設首間實體店後隨即宣佈進駐朗豪坊開新分店。多款人氣商品都可以在朗豪坊店買到，必試人氣之選「若竹Matcha」、「Opera」等。

Twinkie Cookies由店主主理，有十多款不同手工曲奇、蛋糕及麻糬曲奇，定價為$30-$45，自設生產線及送貨線。開設實體店後可以更容易買到產品，新分店坐落旺角朗豪坊，地點方便，相信會是所有Twinkle Cookies粉絲及甜品控的福音！

（圖片來源：IG@twinkie.cookies）

多款人氣之選在實體店都可以買到，包括流心抹茶麻糬曲奇「若竹Matcha」、黑朱古力咖啡奶油杏仁曲奇三文治「Opera」、焙茶麻糬冬甩等。實體店更有招牌抹茶Latte提供，款式選擇不少。

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在特別日子更會有期間限定款式推出，例如萬聖節限定南瓜玉桂手工曲奇、情人節限定心型紅絲絨曲奇三文治及中秋節限定流心麻糬月餅等。

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Twinkle Cookies（朗豪坊店）

地址：旺角朗豪坊B2樓38號舖

營業時間：11：00-21：00

