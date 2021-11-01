清酒放題│旺角串燒屋推$168無限時清酒放題　任飲24款酒包括獺祭

【旺角美食】日本以出產各式不同清酒及日本酒聞名，種類和釀造方法不同帶出各樣口感和味道。旺角有一間串燒屋推出超抵優惠，只需$168就可以無限時任飲店內多達24款不同日本酒，當中更包括日本清酒銷量第一的「獺祭」！除了不限時更不設條件，是所有日本酒迷的福音！



（圖片來源：Facebook@Eatingbella）

位於旺角的串串燒by Season，是連鎖西餐廳Season Wine旗下主打日式串燒及日本酒的分店。Season Wine向來偏好在不同分店推出各式優惠，先前在中環分店推出每日不同任食或優惠價折扣等，即睇全文👉👉👉港島餐廳推$9隻生蠔優惠！無條件無限時任叫任食超抵！而在旺角分店則推出任飲24款日本酒的超抵放題，不但可以無限時暢飲，更不設任何低消等條件，日本酒Fans不容錯過。

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串串燒by Season的日本酒放題「清酒Freeflow」為每位$168，提供多達24款不同的日本暢銷清酒可以任飲，分為薰、爽、熟、醇四大類，並有簡介牌可以讓客人選擇自己喜歡的口味。款式包括來自福島的熟成純米吟釀-上善如水、來自岡山的嘉美心桃子酒、果味較濃的柚子酒等。而且連日本清酒銷量第一的「獺祭」也有，餐廳提供獺祭的四割五分純米大吟釀讓大家任飲。

日本酒放題「清酒Freeflow」最吸引的地方是不設限時以及沒有任何條件！大家可以在餐廳營業時間內任飲24款清酒，飲用完畢後即可添飲其他款式。日本酒放題並沒有設任何低消等條件，即使是只希望享用日本酒放題也沒有問題。不過食物及其他項目則是按原價計算，沒有放題。

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若對日本清酒興趣一般可以選擇$98的酒類放題，同樣不設時限和條件，可以任飲各式Cocktail、紅白酒及青島啤酒。不擅長飲酒的客人也可選擇店內無酒精飲品，包括各款汽水、柚子茶等，每杯份量足有1L，售價為$28，性價比超高。

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串串燒by Season主打日式串燒及一品料理，所有食物都是即叫即做，使用日式調味，配上餐廳日式居酒屋風的環境，令人彷彿置身在日本小店之中。串燒售價為$12-48，款式甚多。包括麻辣牛舌、吉列炸蠔、燒魷魚、燒牛柳等，更有非常特別的燒日本雞泡魚！一品料理也有不少選擇，包括黑松露炸薯條、玉子肉鬆燒及壽喜燒野菜頂級小肥牛鍋等。

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$168的無限時日本酒放題「清酒Freeflow」及$98的酒類飲品放題暫未設有優惠期限，大家可以隨時相約「酒鬼」好友品嚐日本暢銷清。

串串燒by Season

地址：旺角彌敦道733號

電話：3586 3737

營業時間：16：00-22：00（餐廳宣佈即將轉為C類餐廳運作模式，最新營業時間可留意餐廳IG及Facebook）

