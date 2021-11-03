大口仔Cafe登陸旺角/荃灣/北角！推得意造型餐點/特色手調飲料

山下菓子最近再度聯乘Sanrio，首度推出大口仔期間限定Cafe，一共3間分店同時變身大口仔主題，推出多款大口仔款式美食餐飲，更推出一系列精緻限定商品，各位大口仔粉絲絕對不可錯過！



山下菓子 X 大口仔Cafe 首度登場！

（圖片來源：山下菓子）

3間分店化身期間限定大口仔Cafe

為慶祝今年⼤⼝仔⾸度⼊選 Sanrio Character Ranking 三甲，山下菓子特意聯乘Sanrio推出大口仔期間限定Cafe。除了旺角分店外，今次荃灣及北角3間分店都同時化身大口仔主題，提供一系列大口仔款式美食、甜品及手調飲品。

（圖片來源：山下菓子）

3間大口仔Cafe以「大口仔得烹調天地」作為主題，⼤⼝仔廚師為了報答⼀班粉絲對它的⽀持及熱愛，精⼼製作多款造型可愛的⼤⼝仔主題美⻝。 Cafe內不同角落及區域都滿布大口仔、大口妹及大口仔好朋友的蹤影，大家可以感受被大口仔包圍的環境及氣氛！

（圖片來源：山下菓子）

提供多款大口仔造型餐點飲品

多款餐點相當有睇頭，熟食方面有「大口仔廚師咖喱蛋包飯」在飯糰上印上紫菜製成得大口仔圖案，另外特意挑選日本蛋，並加入特調咖喱汁，蛋味香濃，口味不俗。

（圖片來源：山下菓子）

享用完主食之後，又怎麼可以錯過平常主題甜品的機會？大口仔Cafe一共有10款甜品供選擇，造型開心而且色彩繽紛。其中大推「大口仔慕斯蛋糕」，賣相夠吸引之餘，忌廉混入百爵茶，綜合朱古力及忌廉本身的甜膩感。

（圖片來源：山下菓子）

旺角店及荃灣店均提供堂食及精品區，每消費滿$200會隨機贈送主題襟章1個；而北角店雖然僅提供手調茶飲及甜品外賣，不過就會送出北角店限定精品——摺疊環保袋。

另外去齊3間分店打卡消費，即可獲得$50蛋糕現金券，更有機會免費獲贈Cafe主題大口仔打氣明信片，大口仔粉絲絕對要好好收藏！

（圖片來源：山下菓子）

山下菓子Kingsley Desserts & Gourmandises

地址：旺角彌敦道700號T.O.P商場3樓315號舖

營業時間：12:15 － 22:00



地址：荃灣如心廣場商場⼆期2樓210號舖

營業時間： 12:15 － 22:00



地址：北角渣華道123號北角匯⼆期B1一田超市

營業時間：10:00 - 20:00

