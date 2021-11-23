聖誕節2021｜Lady M花環Fortnum’s糖果茶包　聖誕倒數月曆5大精選

聖誕節還不足一個月便到，各大品牌都陸續推出聖誕倒數曆（Advent Calendar），每一格日曆都放有精美小禮物，陪著大家迎接聖誕。今次就推薦5個可邊倒數邊飲邊吃的聖誕倒數月曆，無論自用或送贈親友，每天都帶來不一樣的驚喜！



今個聖誕，各大品牌都已經推出倒數日曆，與大家一同靜待聖誕節的到來。（圖片由FORTNUM & MASON提供）

Lady M聖誕花環倒數日曆 朱古力甜入心

深受香港人歡迎的Lady M今年推出「聖誕花環倒數日曆禮盒」，紅色、綠色配燙金的經典節日裝飾充滿聖誕氣氛。拉下花環的蓋子，24個格子盛載12款獨立包裝的Lady M Bon Bon朱古力，包括紅絲絨朱古力、濃郁的薑餅味黑朱古力、香氣怡人的伯爵茶脆心朱古力、甘醇的抹茶脆心朱古力、帶清幽花香的玫瑰啫喱朱古力及清新的熱情果朱古力等，每天都給你帶來甜蜜的驚喜。

按圖看Lady M倒數日曆禮盒：

Lady M 聖誕花環倒數日曆禮盒：$588



Wine Moment Premium倒數日曆

愛酒之人必試！葡萄酒網店Wine Moments推出Premium版迷你葡萄酒倒數月曆，精美的包裝盒以黑白為主調，盒上24格盛載著24款來自德國、意大利、西班牙、葡萄牙及法國的紅酒、白酒及Rosé，Premium版倒數日曆更附送一支750毫升氣泡酒，一邊細味杯中物，一邊靜待普天同慶的日子來臨。

按圖看Wine Moment Premium倒數日曆：

Wine Moment Premium Advent Calendar：$1,190



Fortnum & Mason木製聖誕倒數日曆

今個冬天，英國經典品牌Fortnum & Mason亦推出三款奢華聖誕倒數月曆，包括茶品愛好者聖誕倒數月曆、兒童朱古力聖誕倒數月曆及F&M Piccadilly聖誕大屋倒數月曆。其中木製禮盒聖誕大屋倒數月曆更裝滿心儀的Fortnum’s糖果，精緻的外型令大人小朋友心花怒放。

按圖看Fortnum & Mason聖誕倒數日曆：

FORTNUM & MASON Piccadilly聖誕大屋倒數月曆：$2,388

兒童朱古力聖誕倒數月曆$338

茶品聖誕倒數月曆$398



Venchi聖誕驚喜倒數朱古力日曆 逐格驚喜甜入心

著名朱古力品牌Venchi於今個聖誕推出一系列節日產品，讓人一邊享受朱古力的甜美，一邊期待著普天同慶的聖誕節到來！聖誕驚喜倒數朱古力日曆上有25格小盒子可拼湊出4幅不同圖案，而且每一格都內藏著Venchi經典朱古力，在聖誕節來臨之前，每天也有繽紛味美的朱古力相伴。

按圖看Venchi聖誕倒數日曆：

Venchi聖誕驚喜倒數巧克力日曆：$660



City’super倒數日曆 啤酒朱古力英國茶應有盡有

City'super推出多款聖誕倒數日曆，迎合不同喜好的你。KALEA啤酒聖誕倒數月曆，禮盒封套畫上充滿異國聖誕傳統特色的畫面，加上一套24款啤酒，最適合愛啤之人。另外，喜愛喝茶的人亦可以選擇Mariage Freres有機茶包聖誕倒數月曆，一套25格的禮盒，包含了25個不同口味的小茶包，讓人可以一邊放慢腳步，一邊享受英國茶濃郁的香氣，靜待聖誕節的來臨。

按圖看City’super多款倒數日曆禮盒：

Mariage Freres有機茶包聖誕倒數月曆：$150

Kalea啤酒聖誕倒數月曆：$1269

Le Chocolat des Francais朱古力聖誕倒數月曆：$388

ROCYE’巧克力禮盒- 倒數日曆：$230

