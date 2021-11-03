荃灣麵包店獨創「燒賣麵包」　燒賣關注組力推：支竹籤係神來之筆

燒賣平時就食得多，燒賣加麵包的組合你又試過未？荃灣一間麵包店推出的「燒賣麵包」日前獲Facebook「香港燒賣關注組」瘋傳！根據網民分享的實物圖，在西式麵包放上一串三粒的燒賣，賣相吸睛又夠獵奇，成功引起一眾關注組組員關注和討論，鍾意燒賣又有興趣挑戰新事物的朋友，即拉落下文看地址啦！



（圖片來源：Facebook@香港燒賣關注組截圖）

日前有網民向「香港燒賣關注組」報料，指荃灣麗城的老字號麵包店桂悅坊（Uncle David's Bakery）推出「燒賣麵包」，燒賣麵包上有完整一串三粒燒賣，旁邊舖滿千島醬和芝士，有如將芝士火腿包的芝士和火腿換成燒賣，每日限量發售三盤，售價為港幣$10，想食就要趁早！

有網民勇於嘗鮮，又稱燒賣麵包「好好賣」，去到時只賣剩4個！（圖片來源：Facebook@香港燒賣關注組截圖）

帖文隨即引起一眾網民瘋傳和討論，短短兩日已經有超過2,000讚好和超過200個留言！其中，有不少網民都關心吃燒賣麵包時應該蘸豉油抑或辣油，也有人認為是繼菠蘿Pizza後又一新高度！

但最重要的一點，就是麵包上的燒賣有用竹籤串起，有網民大讚是整件事的精髓：「條竹籤先係神來之筆，驚你唔認得啲燒賣！」

（圖片來源：Facebook@香港燒賣關注組截圖）

不過，隨後有網民指去到荃灣這間麵包店，發現燒賣麵包已經是沒有竹籤版「燒賣麵包」，失去燒賣作為街頭小食的精粹！

桂悅坊 Uncle David's Bakery

地址：荃灣青山公路荃灣段625號麗城花園第三期商場地下36-38號舖

電話：2402 2052

營業時間：星期一至日早上6時至晚上8時30分

