【生蠔優惠】生蠔控留意啦！Oyster Station全線分店再推指定新鮮生蠔$10隻，更可以無限任食，優惠期去到今年年尾。同時每逢星期二、三，就可以半價吃到8款不同產地的生蠔拼盤，加配餐酒套餐，認真超抵！



(圖片來源：Oyster Station)

Oyster Station蠔站供應多款世界各地生蠔，包括美國、南非、澳洲、法國等。蠔站全線9間分店，由現時起至年尾將供應堂食指定生蠔$10一隻優惠，價錢便宜，生蠔控今次可以準備好個胃，大快朵頤！

此外，餐廳逢星期二、三會供應半價的8國產地的生蠔拼盤套餐，包括美國、澳洲、法國、西班牙、韓國、愛爾蘭、蘇格蘭等地的生蠔，再配餐酒一杯，當價後僅需$199（原價$398）！

除了生蠔，餐廳亦有提供不同刺身，例如赤貝、海膽、翡翠螺等，同時亦有肉眼扒、M5和牛斧頭扒等肉類，及意粉及薄餅等菜式選擇。

Oyster Station分店詳情



新界區

荃灣楊屋道1號荃新天地 UG41號舖

電話： 3622 3456



九龍區

土瓜灣宋皇臺道38號傲雲峰地下G-01舖

電話：3514 3062

大角咀詩歌舞街83號亮賢居地下1號舖

電話：2457 1233

樂富邨樂富廣場街市地下401-402號舖

電話：2549 0132

將軍澳唐德街9號將軍澳中心1樓163B舖

電話：3743 1188

尖沙咀諾士佛臺1號諾士佛臺1號7樓

電話：3188 5818



港島區

天后木星街9號永星中心地下3&5號

電話：2343 9311

銅鑼灣軒尼詩道路502號黃金廣場9樓

電話：2333 9341

香港仔南寧街13-23號香港仔中心第一期1樓2號舖

電話：26200168

