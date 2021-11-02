中環餐廳推無限任食4款扒類+意粉！歎澳洲安格斯牛扒/新西蘭羊架

【中環美食／任食牛扒】召喚所有食肉獸！對於食肉獸朋友來說，可以無限任食肉類必是一件幸福事，中環一間西餐廳就推出了可以滿足食肉獸願望的套餐！套餐包括任食4款精選肉類主菜及扁意粉，更有齊餐湯、前菜和甜品，份量十足！



（圖片來源：FB@Porterhouse）

位於中環的「Porterhouse Seafood & Steak」不久前由扒房轉型為主打海鮮及肉扒的西餐廳，推出無限任食4款精選肉類主菜及扁意粉的「Let's Meat」套餐，逢星期日至二晚市供應，每位$598，兩位起計，套餐有齊湯品、前菜及甜品，份量十足！

（圖片來源：FB@Porterhouse）

「Let's Meat」套餐可以無限追加的4款精選精選肉類包括：澳洲安格斯西冷牛扒、澳洲安格斯側膜橫肌牛扒、烤新西蘭羊架及烤加拿大豬扒。餐廳會先將4款肉類以拼盤形式上菜，之後就可以按照個人喜好追加指定肉食，亦會供應幾款調味料，包括芥末及海鹽等等。

除此之外，燉牛面頰意大利寬扁麵同樣可以無限任食，喜愛澱粉質的你都有得揀！

（圖片來源：網絡圖片）

除了以上5款主食，套餐同時包括湯品、前菜及甜品。湯品是龍蝦濃湯；前菜可選凱撒沙律、三文魚他他或生牛肉他他；甜品則是餐廳自家製的雪糕及雪葩拼盤，配上脆脆及水果，每日隨機提供不同口味！

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Porterhouse Seafood & Steak於室內及室外均設有位置，餐廳內亦有吧枱位，環境夠Chill，頗適合與朋友聚會！

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Porterhouse Seafood & Steak

地址：中環蘭桂坊德己立街30-32號加州大廈7樓

電話：2522 6366

營業時間：11：30-15：00及18：00-00：00（星期一至五）11：30-15：45及18：00-00：00（星期一至五）

*「Let's Meat」套餐逢星期日至二晚市供應，兩位起計。

