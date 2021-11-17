銅鑼灣Cafe可愛3D立體拉花咖啡　三眼仔/無臉男/魷魚遊戲打卡一流

【銅鑼灣美食】銅鑼灣一間別有特色的Cafe，主打各款彩色拉花及超可愛立體拉花！除了Latte，店內亦提供多款無咖啡的彩色拉花，有齊三眼仔、魷魚遊戲、角落生物等 人氣款式，打卡必去！



（圖片來源：IG@sleeplesshongkong）

位於銅鑼灣希雲街的「Sleepless」是一間主打各式特色拉花的Cafe，有多款圖案和角色拉花，以及超可愛的立體拉花！客人亦可提前預訂客製化圖案，打造屬於自己的拉花飲品！

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Sleepless提供經典Caffe Latte拉花（$42），包括飛馬、葉子、心形、海馬等等。除了這些經典圖案，還有多款不同卡通圖案。

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Sleepless提供的Latte飲品全部可以加上拉花圖案，含咖啡的款式包括焦糖瑪琦朵（$50）、玫瑰Latte（$55）、薄荷味的Minion Latte（$55）及士多啤梨Latte（$55）。不含咖啡的款式則有宇治抹茶（$55）、焙茶（$52）、黑芝麻（$52）、伯爵茶（$52）及朱古力（$50）。

（圖片來源：網絡圖片）

拉花圖案款式會根據所選的飲品款式而有不同，包括焦糖瑪琦朵的Miffy圖案、宇治抹茶的三眼仔和大眼仔、士多啤梨Latte的粉紅兔兔等。想訂製個人化的圖案也可以提前向店家提出。

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Sleepless另一款招牌餐點就是立體拉花Latte（$60）。和一般拉花不同，立體拉花可以做出更多不同形狀，而且冷熱飲品都可以做到！Sleepless的立體拉花可以選擇任何一款口味，款式可愛又多元化，包括睡覺中的小熊、柴犬、一班狗狗等，打卡必試！

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Sleepless在不同節日更會推出期間限定圖案和食物。早前萬聖節時，推出人氣韓劇《魷魚遊戲》主題的拉花和自家製椪糖，於其他節日也曾推出不同限定款式。

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除了特色拉花和立體拉花外，Sleepless提供各款意粉、小食及甜品等輕食。包括招牌柚子雞翼（$58）、忌廉牛油果烤雞扁意粉（$138）、脆圈炸蝦（$58）等。

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Sleepless

地址：銅鑼灣希雲街22-24號地舖

電話：2890 9838

營業時間：10：00-22：00（星期一至五）11：00-22：00（星期六日及公眾假期）

