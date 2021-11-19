便利店推印花換SANRIO掛包+布袋！AP鴨/布甸狗/大口仔等9大角色

7-Eleven乘勢聯乘SANRIO推出全新聖誕印花精品，包括AP鴨、布甸狗、大口仔、My Melody等9大角色全數登場，變身成得意收納掛袋。想換領精品除了儲印花，更罕見推出新方法，有興趣就要看清楚喇！

便利店推SANRIO聖誕印花精品！AP鴨/布甸狗/大口仔等9大角色登場

7-Eleven襯聖誕聯乘SANRIO推出全新聖誕印花精品，推出Sanrio characters「收納掛包+ mono TOTE」，Hello Kitty、My Melody、布甸狗、Little Twin Stars、Kerokerokeroppi、AP鴨、XO及大口仔，一共9大角色全數登場，SANRIO粉絲絕對不能錯過！

+ 3

今次7-Eleven印花精品相當重本，每套精品每位角色分別包含一個「收納掛包」及一個「mono TOTE 」。出街購物時可以拿出環保袋盛載物品，用完可以簡單摺疊收納在收納掛包內，精美之餘相當實用。

+ 4

印花活動將於2021年11月24日至2022年1月4日間舉行，期間於7-Eleven分店消費滿$20即可獲印花一個，其後每$10即可獲第二個，如此類推。

在2022年1月7日前，儲齊10張印花加$80，即可換取「收納掛包+ mono TOTE」2套；或儲齊6張印花加$48，即可隨機換購「收納掛包+ mono TOTE」1套。Yuu會員亦可於推廣期內以8,000 yuu積分加$5，隨機換購「收納掛包+ mono TOTE」1套。

（7-11圖片）

儲印花之外，今次7-Eleven更罕見推出全新換領方式。只需要在11月24日早上7時起至12月14日晚上11時59分前，登入指定遊戲網站，無需消費，憑電話號碼即可參加大抽獎，免費贏取獎品。獎品包括1套5款的Sanrio characters「收納掛包+ mono TOTE」及7-Eleven現金券，詳情可前往活動網頁查詢。