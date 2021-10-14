深水埗美食｜復古打卡美式快餐　招牌「邋遢漢堡」超爆餡又足料

【深水埗美食】深水埗最近就有一間極具美國小鎮懷舊風情的快餐店在深水埗開張！餐廳整體裝修以藍白高桌和復古掛畫營造出懷舊感，主打美式快餐，包括拉芝漢堡、三文治和奶昔等。



（圖片來源：IG@crystallcheungg）

位於深水埗的「Lady Gourmand」是一間新開張的美式快餐店，以懷舊的美式小鎮小店和貓貓為主題裝修，藏有不少打卡位！

室外用餐區極具美國西部復古感，以木欄和木製桌椅為主，配上不少植物和木製裝飾如鹿角等，打卡一流，讓人有種置身於美國西部的感覺！室外是吸煙區，有需要的客人可以選擇室外區域用餐。

👇👇👇點圖即睇室外用餐環境👇👇👇

+ 5

店內走復古美國小鎮餐廳風格，有不少懷舊復古感的掛畫和裝飾物，而且全都以貓貓作為主題，非常特別。

除了把貓貓融入裝飾外，店家也盡用店內空間設置不少打卡位，例如樓梯底下的貓貓畫和突出的藍白高桌範圍，營造出當地感覺。

👇👇👇點圖即睇室內環境👇👇👇

+ 16

「Lady Gourmand」主打地道美式快餐，包括各式漢堡飽、焗芝士三文治、各式湯品、脆炸小食及奶昔等等。當中招牌「邋遢漢堡」餡料非常豐富，選用大量經典美式漢堡餡料如漢堡牛肉、車打芝士、辣肉醬等，份量十足。「唔經典芝士治」使用三種美式快餐常用芝士，包括車打芝士、馬蘇里拉芝士及忌廉芝士，芝士咸香，拉絲效果超強，打卡一流。

👇👇👇點圖即睇主食👇👇👇

+ 12

除了主食外，餐廳還有多款小食可以選擇。例如炸魚配薯條、洋蔥圈等。多人分享也有不同小食拼盤可選，同時也提供意粉、湯品及全日早餐等，選擇足以滿足不同人的需要。

👇👇👇點圖即睇小食👇👇👇

餐廳的飲品選擇也有不少，除了必有的各式咖啡及汽水，也有多款招牌經典美式奶昔和沙冰。當中「又咸又甜」奶昔為店家推薦，使用了粒粒花生醬、士多啤梨醬、炸煙肉碎及雲尼拿雪糕配上焦糖醬，口味特別。水果沙冰則配以不同水果碎粒，份量大杯打卡影相也是不錯的選擇。

👇👇👇點圖即睇飲品👇👇👇

+ 4

餐廳營業時間為12：30-20：00，不設訂座服務。同時也設有外賣自取服務，可以配合個人需要用餐。

Lady Gourmand

地址：深水埗南昌街86號地舖

營業時間：12：30-20：00



同場加映：Burger推介｜全港6間$50以下抵食漢堡 新開BoynBurger爆汁肉味濃

【漢堡推介 / Burger推介】港人愛食Burger，但有不少漢堡包店的定價都較高。想食又平又正的漢堡，以下6間小店就啱晒你！《香港01》飲食頻道記者精選了全港6大抵食Burger，包括近期人氣新店Boy n Burger、添福漢堡、嘉寶漢堡、鬍鬚仔、Dr. Burger及時新漢堡。



港人愛食Burger。（ig @ boynburger）

【1】Boy n Burger —— 舊美式快餐店風格、手打穀飼牛肉

最近進駐灣仔的Burger新店人氣高企，小店裝修走舊美式快餐店風格，供應多款高質Burger，最平$28就食到！手打牛肉漢堡選用不含抗生素的英國草飼及穀飼牛肉，並經過經過天然海鹽洞熟成20 天，因此肉味特別濃厚。除了多款漢堡，小店亦供應迷你漢堡包組合套餐，包含6個或12個迷你Burger，可以一試過試晒不同口味，和家人、朋友分享就最適合不過！

🍔🍔🍔想知網民最推介哪幾款Burger，立即按圖睇睇👇👇👇

+ 1

Boy n Burger

地址：灣仔莊士敦道206-212號208 Johnston地下3號舖

電話：3686 0928



想知仲有邊幾間Burger好正？即睇全文👉👉👉Burger推介｜全港6間$50以下抵食漢堡 新開BoynBurger爆汁肉味濃