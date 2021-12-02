【尖沙咀開倉】又到一年聖誕，又是時候購入新服飾波鞋，獎勵辛勞工作一整年的自己！海港城由即日起舉辦波鞋服飾開倉，Champion、Vans、Adidas、Nike等18品牌波鞋服飾2折起開售低至$50起！

尖沙咀開倉18個品牌2折起！Adidas/Nike波鞋/羽絨/衛衣低至$50

【尖沙咀開倉】適逢聖誕節有開倉優惠，各位購物狂自然不可錯過！今次開倉由馬拉松主辦，優惠2折起，低至$50發售。商品囊括18大品牌，其中包括有Champion、Vans、Adidas、Nike、Puma、Reebok、New Balance等熱門運動品牌，商品包括多款大褸、羽絨、衛衣等冬季服飾，以及多款熱賣波鞋。

【尖沙咀開倉】運動鞋款$90起

波鞋款式相當之多，包括有Adidas NMD、Nike Air Zoom Type等熱賣波鞋，另外更有熱門色系Vans帆布鞋，價格只需$190起。同場還有多款運動品牌運動拖鞋及童裝鞋款，價格由$90起。

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【尖沙咀開倉】冬季服飾$120起

波鞋以外，場內亦有多款冬季服飾，包括冬季必備大褸及羽絨，折後$180起；運動衛衣$120起。今次同層還有Tefal、WMF及Lagostina陳列品開倉，多類型商品款式優惠發售，可以當作聖誕市集一齊逛逛。

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【馬拉松便服及運動名牌開倉· 詳細資料】

地點：尖沙咀廣東道7號九倉電訊中心5字樓

日期：2021年12月1日 至 12月6日

時間：11:00 - 21:00

