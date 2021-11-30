【西環美食】想食任食甜品就要注意，西營盤甜品放題限時$1！西營盤文青Cafe「The Third Bakery」最近推出任食甜品優惠，加$1就可以任食多款口味的班戟或窩夫，其中包括香蕉朱古力、椰子菠蘿、雪糕脆脆等口味，認真超抵，甜品控絕對不可以錯過！



西環美食｜西營盤甜品放題限時$1！任食班戟/窩夫11款口味任你揀

「The Third Bakery」位於西營盤，店舗以簡約文青風格裝潢，木系桌椅配湖水綠牆身，空間感十足！Cafe主打中西式混搭的Fusion菜，例如瑤柱冬菇黃油飯、手打安格斯漢堡、全日早餐等，同時有提供不同烘焙甜品如芝士蛋糕、曲奇等。

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Cafe最近推出限時任食甜品優惠，逢星期一至四，只要惠顧午市或晚市，跟餐加$1，就可以任食多款口味的班戟及窩夫！

該店每日會推出6至8款口味，更設有是日特別口味班戟及窩夫。班戟包括有香蕉朱古力、宇治抹茶、椰子菠蘿、焦糖杏仁及雙莓乳酪口味；窩夫則有焦糖香蕉乳酪、雙重曲奇、熱情水果、雪糕脆脆及港式格仔餅口味。

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The Third Bakery 任食甜品優惠

地址：西環東邊街40號金石樓地舖

日期：即日起至2022年1月31日逢星期一至四 (公眾假期除外)

電話：53131526

營業時間：星期一至日（12:00 - 16:00，18:00 - 22:00）

