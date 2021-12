【聖誕好去處】聖誕2021新打卡點登場!金光閃閃的聖誕村嘉年華市集將登陸尖沙咀,提供超過20個攤位,聖誕市集好豐富,包括有國際及本地飲食、手工藝與生活品牌,更有一個巨型金拱門打卡位,打卡一流之餘,更加可以感受聖誕喜悅!

聖誕好去處|光之聖誕村嘉年華登陸尖沙咀!聖誕市集/豪華打卡位

大家今年可以過一個金色聖誕!K11 MUSEA今年將會以嘉年華為概念,大搞金光閃閃的「聖誕節村」Pop-up聖誕市集,環境運用了極具奢華感的金色燈光佈置,甫進場就可以見到由20位工匠,耗用超過1,500小時打造的金色拱門,以向意大利文藝復興時期的Luminarie光之慶典致敬。

(圖片來源:K11 MUSEA)

「聖誕節村」更雲集超過20個國際及本地飲食、手工藝與生活品牌,包括蛋糕甜品Baking Maniac、咖啡品牌Great Gourmet Coffee、設計品牌MoMA Design Store,及香港原創品牌Vanessa Bell Jewellery等,大家可以隨時搜刮各種精美工藝!

另外,傳奇時裝及工藝珍藏展《Savoir Faire : The Mastery of Craft in Fashion》亦將隆重揭幕,展示一系列時裝經典與傳統工藝品。商場在12月的週末及聖誕假期期間,亦會舉行多項文化表演,包括芭蕾舞及古典音樂演奏,有興趣的話記得提早預約進場!

K11 MUSEA「聖誕節村」Pop-up 詳情

地點:K11 MUSEA 6樓 Sculpture Park

日期:2021年12月16日 – 2022年1月13日

時間:12:00 - 22:00

備註:需在K11 MUSEA網頁及「K11 HK」流動應用程式預約參觀時段

預約時間:12上旬開始接受預約