旺角少女風Cafe抵食雙人下午茶　人均$179歎鵝肝多士/和牛漢堡等

【下午茶】旺角一間非常「IG-able」的Cafe推出超抵食雙人下午茶3層架！人均只需$179就可以食到包括鵝肝多士、和牛漢堡、馬卡龍、玫瑰泡芙等10款精選鹹甜點，仲可以無限添飲花茶！Cafe環境更以少女風為主，有多個打卡位，即刻約埋好姊妹去打卡High Tea啦！



位於旺角的「Error 19」推出超抵食雙人下午茶層架套餐。（ 圖片來源：IG@error19_726）

位於旺角的「Error 19」推出超抵食雙人下午茶層架套餐「粉紅·伊人下午茶二人餐」（$358，2位用），人均只需$179就可以食到包括鵝肝多士、和牛漢堡等10款精選鹹甜點，花茶更可以無限添飲！

「粉紅·伊人下午茶二人餐」提供鵝肝多士、和牛漢堡、蝦多士、香芒蟹肉撻、迷你和牛漢炸芝麻雞翼等5款鹹點，以及伯爵泡芺、馬卡龍、蘋果金寶撻、朱古力慕絲杯、費南雪蛋糕待5款甜點。花茶設有玫瑰洛神花茶、桂花烏龍茶、紅茶及綠茶4款，可4選1無限添飲。供應時段為每日14：30-17：00（16：15為最後下單時間）。

粉紅·伊人下午茶二人餐，$358（2位用）。（ 圖片來源：IG@error19_726）

Cafe以粉紅色作為主題，設有多個打卡位可以影靚相。門口位置設有花牆及霓虹燈招牌可以打卡。花牆位置用上大量粉紅及粉藍色玫瑰花組成3面花牆，有如置身花園中。霓虹燈招牌則帶有復古可愛感。門口位置更設有鞦韆吊椅，可在上打卡影相，不過大家在打卡時也要小心，安全使用。

室內位置同樣以粉紅色為主，白金色傢俱亦顯輕侈感。室內亦有多處設有平面心心牆，配上玫瑰花瓣形狀粉紅椅子，充滿少女心。

「Error 19」同時提供不同西餐餐點以及甜品，包括朱古力榛子拿破崙、草莓拿破崙、燒羊架配香草燒汁、黑松露雜菌意大利飯、煎比目魚配辣肉腸忌廉汁等。當中以多款口味拿破崙最為受歡迎。

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Error19 「粉紅·伊人下午茶二人餐」

價錢：$358（2位用），人均$179

地址：旺角彌敦道726號19樓

電話：5529 3679

供應時間：14：30-17：00

