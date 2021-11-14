牛大人聯乘蠟筆小新推出5大精品！限定主題餐廳打卡/小新印相機

人氣台式火鍋專門店「牛大人台灣火鍋吃到飽」宣佈聯乘蠟筆小新，推出期間限定主題店及5大精品！由即日起至2022年2月，7間分店都會變成蠟筆小新主題，各位粉絲可以打卡影相！其中4間分店更設有蠟筆小新主題印相機，還有5款限定精品包括餐具套裝、雨傘、購物袋等，千萬不要錯過了！



牛大人聯乘蠟筆小新推出期間限定主題裝飾及限定精品。（ 圖片來源：牛大人）

為慶祝《蠟筆小新》30週年，台式火鍋專門店牛大人宣布聯乘蠟筆小新，由即日起至2022年2月期間，全線7間分店將會推出5款限定精品，並以蠟筆小新為主題裝飾，非常可愛！

凡惠顧牛大人即可以換購價入手5款蠟筆小新精品，包括碗筷餐具套裝、便攜餐墊配餐具套裝、休閒野餐墊、摺疊購物袋及自動折疊雨傘，每款都是以小新卡通印花為主題設計，美觀性及實用性兼備！即睇換購價錢👇👇👇

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推廣期間，全線7間分店亦會換上蠟筆小新主題裝飾，每間分店的主題和打卡位都不一樣！除了門口位置擺放小新、小白等人氣卡通人物紙牌，店內亦會掛上小新主題旗子、兒童量高尺等，粉絲們可以盡情打卡。

在旺角荷李活、尖沙咀、觀塘、沙田4間分店，更設有蠟筆小新主題Yum Me Print印相機及印相活動。印相機特設一系列蠟筆小新限定相框可供選擇，每張定價為$30，可以即時印出打卡照！

牛大人 x 蠟筆小新期間限定店及精品

推廣地點：牛大人全線7間分店（印相機活動只限旺角、尖沙咀、觀塘及沙田分店）

推廣日期：即日起至2022年2月

*凡惠顧牛大人火鍋套餐方可換購各款蠟筆小新期間限定精品。

