燒肉Like銅鑼灣分店12月底開幕！$29開張優惠/新推美國西冷牛扒餐

【銅鑼灣美食】日本過江龍一人燒肉連鎖店「燒肉LIKE」12月底進駐銅鑼灣！為慶祝新分店開幕，全線分店將同步推出期間限定美國頂級西冷牛扒套餐，銅鑼灣分店更有追加優惠，$29就可以食到牛小排、橫膈膜肉等，即拉下文睇地址及優惠詳情啦！



日本過江龍一人燒肉專門店月底進駐銅鑼灣。（圖片來源：FB@燒肉Like）

日本過江龍一人燒肉專門店「燒肉LIKE」在今年1月首次登陸香港，後來更於各區連續開多間分店，人氣非常強勁！最近，燒肉LIKE宣佈香港第7間分店將於12月29日開幕，正式登陸銅鑼灣羅素街，更會推出開張優惠！

凡於銅鑼灣分店開幕日（12月29日），在銅鑼灣分店惠顧任何正價套餐，即可以優惠價$29追加牛板腱（原價$35）、橫膈膜肉（原價$48）或牛小排50 克（原價$58）。

同時，為慶祝新分店開幕，由2021年12月22日至2022年1月25日，全線分店推出全新期間限定「美國頂級西冷牛扒套餐」（$178）。原塊厚切西冷牛扒重量達180克，採用有Prime Grade認證的美國牛隻腰脊部位，肉味濃郁。套餐包括白飯、日式湯品及泡菜或迷你沙律，份量十足！

另供應多款一人燒肉套餐，選擇甚多，款式包括牛五花、牛板腱、牛小排、豬五花、雞腿肉等。價錢由$48至$198不等，定價相當親民。

（圖片來源：FB@燒肉Like）

燒肉LIKE銅鑼灣分店開張優惠

地址：銅鑼灣羅素街8號2樓B舖

推廣日期：2021年12月29日

電話：2875 6288



燒肉LIKE分店

九龍灣德福廣場分店

地址：九龍灣德福廣場一期G101B號舖

電話：2709 6166



上水新都廣場分店

地址：上水新都廣場2樓232-234號鋪

電話：1698 0987



上環信德中心分店

地址：上環信德中心2樓270-275號舖

電話：2875 9228



旺角家樂坊分店

地址：旺角登打士街56號家樂坊地庫B02號舖

電話：2717 3881



沙田新城市廣場分店

地址：沙田新城市廣場一期4樓408號舖

電話：3460 5225



葵坊新都會廣場分店

地址：葵芳新都會廣場L1層112號舖

電話：2471 1322

