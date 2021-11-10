近日，政府和中電／港燈進行周年電費檢討，決定明年1月起中電每度電收費加至128.9仙，加幅為5.8%；港燈每度電收費為135.3仙 ，加幅為7%。電費瘋狂加價，如果用電習慣不變的話，月尾或會收到震撼帳費，所以要知道家中哪款電器是最耗電，才能開源節能。



【第7名：洗衣機】

洗衣機進入待機模式的功率雖然不高，但值得注意的是洗衣機的「洗滌模式」，其中「弱洗」模式比「強洗」模式更耗電！這是因為「弱洗」模式葉輪旋轉方向轉換的次數較多，運作與停擺的交錯次數也相對較頻繁，重新啟動洗衣機的電流是額定電流的6倍之多，所以「弱洗」模式其實比「強洗」模式更耗電！

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【第6名：電飯煲】

基本上每個人家中都有電飯煲，但你又知不知道電飯煲的耗電其實是和一部小型冷氣機不相上下呢？一天使用一個小時就能用了 1 度電，而每天都會用到電飯煲煮飯，所以電力消耗不能忽視。

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【第5名：雪櫃】

一年365日都要開住，看似是最吃電的雪櫃，原來也只是第5名。想雪櫃可以減少用電，最好的方法是只放 7 成滿，這可以避免雪櫃內的冷空氣循環不良的情況。如只放 7 成滿的話，可以慳約 10% 的電力。

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同場加映：微波爐輻射好危險？K Kwong拆解2大理由可放心用？致癌另有原因！



「不要吃太多微波爐食物！有輻射呀」可能有不少人都曾被說過這句話，覺得微波爐會對食物不健康，原因是用微波加熱後，當中的輻射會令人食後容易致癌。

近日化學博士 K Kwong 在其 Facebook 專頁分別輻射危險時，就提到大眾對微波爐的誤解，強調微波爐的輻射對身體影響其實很細，自己幾乎日日用微波爐，不怕微波輻射。哪當中的原因是什麼呢？即按圖放大了解！

微波爐輻射有危險？K Kwong拆解當中誤會！即睇：微波爐輻射好危險？K Kwong拆解2大理由可放心用？致癌另有原因！