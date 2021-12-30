永年士多1日限定免費車仔麵！全港3間分店指定時間送3餸麵一碗

永年士多推出1日限定免費送車仔麵活動！因應早前的「冰封盆菜」事件再次向客人致歉，永年士多即將請食車仔麵！只要在指定時間前往永年3間分店，就可以獲得免費堂食3餸麵一碗！



以車仔麵聞名的永年士多，早前因為在冬至當日向客人送出「冰封」外賣盆菜而成為熱話。整個盤菜都急凍結冰，上面的鮑魚、鴨掌等食材全部染白。永年士多隨後發文道歉，指因為有同事嚴重疏忽，將盆菜誤放在用來冷凍食材的冷凍櫃，令到盆菜過份急凍，承諾會檢討及改正運送食物的安排和步驟。

事發後一個多星期，永年士多再出招補鑊，宣布將會在今年12月31日晚上6時至9時，在全港三間分店向每位客人提供一碗免費堂食三餸車仔麵以表歉意，並希望為所有香港人於跨年前帶來一點暖意。

圖片來源：永年士多

不過要注意，活動只限永年士多元朗、尖沙咀及銅鑼灣店指定時間內堂食，每人每次限食一碗，免費任選三款$9「車仔餸」（包括魚蛋、芝士腸、豬紅、魷魚、魚皮餃等），如選擇$9以上的「星級餸」需補差額，並必須向店員出示永年士多Facebook內的相關帖文才可享用優惠。

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永年士多

元朗店：元朗教育路88號寶城洋樓地舖2-4號

尖沙咀店：尖沙咀加拿分道46號地下7-8號舖

銅鑼灣店：銅鑼灣謝斐道482號兆安廣場地下7-9號舖

