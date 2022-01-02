美國內衣品牌SPANX創辦人Sara Blakely，僅靠5,000美元白手興家，至今成為身家億萬的女富豪，更曾一度被評為全球最具影響力人物之一！然而成功並非一朝一夕，Sara Blakely的創業路上也曾處處碰壁，由平凡的打工仔轉眼變成事業女王，當中歷經過的挫折無數，到底她是如何走向成功？秘訣又是甚麼呢？



美國少女憑5,000元起家成億萬富豪 建立內衣品牌王國全靠鍥而不捨

曾於2012年榮登《福布斯》富豪榜最年輕女富豪的Sara Blakely，憑一己之力以5,000美元（約3.9萬港元），創立自家內衣品牌SPANX，在銷售超過200款產品，包括襪褲與內妄等，品牌立足於全球40多個國家，開設的百貨門店、精品店及網店近11,500間，平均估值已達到10億美元（約港元）。從平凡的打工仔變成億萬富豪，過程亦曾遭受過無數挫折。

（圖片來源：FB@Sara Blakely）

立志跟隨父親成為律師卻不如預期 曾身兼兩職做喜劇演員及迪士尼工作

Sara Blakely於1971年2月，出生於美國佛羅里達州（Florida），她的母親與哥哥都是藝術家，父親則是一名律師，因此她的志願就是想成為像父親一樣的律師，高中畢業後便報考法律學院，可惜成績未如預期，因此她不得不放棄志願。

1993年，她於佛羅里達州立大學畢業，獲得傳播學士學位身分。畢業後她曾到華特迪士尼樂園兼職，主要為遊客帶路，晚上則去做棟篤笑喜劇演員，身兼兩職但勝在過得充實，性格開朗的她一度想於樂園扮演高飛，然而因為身高問題，因此3個月左右便毅然離職。

曾用7年時間銷售傳真機 練就出色口才與推銷技巧

後來Sara Blakely入職一間辦公室用品公司Danka，任職全國銷售教練，主要從事上門推銷傳真機的工作，每個月的指標是要賣掉2萬美元（）貨品，過程裡常遭客人拒絕已是家常便飯，但是她沒有得過且過，反而以其出色的口才，鍥而不捨地銷售，因而銷售額也蒸蒸日上，一做便做了足足7年。

由於要挨家挨戶推銷傳真機，Sara Blakely每天需要接觸不同陌生人，不時更要處理客人的投訴，隨著經驗累積，因而練就出色的推銷技巧，也成為她日後在建立自家品牌路上的重要基礎。就在2000年工作期間，由於Danka公司要求員工必須穿連身褲襪，讓她感得很不舒服，基於對美感的要求，她決定要研發「無足褲襪」產品。

以5,000美元存款研發「無足褲襪」產品 不斷遭廠商拒絕仍鍥而不捨

27歲的Sara Blakely，下定決心後便用自己5,000美元存款，開始改良褲襪。白天她如普通上班族般於Danka工作，下班後則投入研究褲襪，包括織物類型及商標設計，為了研究所有申請過專利的絲襪，她更曾在圖書館連續逗留7晚。她亦走訪各大布料店揀選合適的材料，並透過黃頁尋找各大絲襪製造廠電話，再逐一致電請求對方代工，但均被拒絕。

縱使事情進展未如理想，但持續遭拒絕沒有撲滅她對褲襪的熱情。多年的銷售員經歷，使她早就適應被拒絕的情況，因此她改變策略轉而親自拜訪一家絲襪工廠「Acme-McCrary」，並得到應允。期間Sara Blakely並沒有辭去正職，反而花2年時間做市場調查研究，更將自己的住所變作工作室，至29歲才正式離職專注於創業。

以150美元註冊SPANX公司 主動接觸百貨公司親身示展褲襪效果

或者你會好奇Sara Blakely改良的褲襪為何會如此成功？她研發的褲襪主要是將襪褲腳踝以下的位置剪掉，保留塑身效果，再外搭闊腳褲，獲得大家好評，完成初型後便送廠印製，不過創業初期資金不足，她一人擔起市場、公關與客戶服務多個角色，及後為了省下申請專利的律師費，她自己研究所有流程，最後以150美元註冊成立SPANX公司。

公司成立後，為了讓商品能進駐高級百貨，她親身飛往各地與各大頂級百貨公司採購員爭取會面，包括Neiman Marcus、Saks、Bergdorf Goodman等公司，請求讓她的產品展售，還邀請各買家一起到洗手間，親自試穿示展褲襪效果。她會從雜誌撕下記者的聯繫方式與之作電話拜訪，兼長期寄送樣本予《Talk show》女王Oprah Winfrey的造型師。

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襪褲獲電視節目主持人力讚 品牌名氣與銷量大增

辭職不足一個月，Sara Blakely就受邀請到《The Oprah Winfrey Show》清談節目上分享創業歷程，主持人Oprah Winfrey 亦在節目中穿上襪褲，觀眾說她看起來仿佛減輕了10磅，更稱成為她最愛的產品，令SPANX名氣與銷量大大提升。隨著公司發展產品類型亦擴展至內衣等，直到現在已創造出超過10億美元的價值。為了支持女性創業，後來更成立支援女性的基金會，可見她亦熱衷於回饋社會。

2012年，41歲的Sara Blakely首次入選《福布斯》億萬富翁榜單，成為最年輕的億萬女富豪，更是全球最具影響力人物之一。對於創業成功，她曾分享 「開始創業時，雖然我沒有足夠的資金和經驗，但我非常在意自己做的事情」，認真看待每個步驟流程之餘，她認為「失敗是因為不去嘗試，不要害怕面對失敗」，只有勇於接受失敗與堅持，凡事都有成功的可能！