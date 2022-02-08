【限聚令｜防疫措施】政府再度限聚令及防疫措施。隨本港第五波疫情爆發，行政長官林鄭月娥宣布進一步收緊防疫措施，包括收緊至2人1枱、禁止跨家庭於私人處所聚會、 餐飲處所須提早實行「疫苗通行證」等，有食肆相信將會重創餐飲業。

限聚令|政府收緊防疫措施重點一覽 縮至2人1枱 禁止跨家庭聚會

【2月8日16:00更新】政府公布收緊一系列防疫措施，料有關防疫措施影響到不少食肆及商戶。餐廳Glassbelly Tea Lab回應指，支持有關防疫措施，認為疫情嚴重下沒有辦法，亦贊成2人一枱，但如果要完全接種3針，第2針到第3針需時半年，很多客人反映並非不想打針，而要需要時間，相信這將會重創餐飲業。

而禁止跨家庭聚會等防疫措施實施詳情將會稍後公布，亦即是除了禁止家庭聚會，亦禁止在私人處所進行跨家庭的朋友聚會。

相關最新防疫措施如下：

限聚令及防疫措施【1】收緊食肆每檯人數上限

政府早前宣布延長禁晚市堂食至2月17日，根據最新消息，B類及C類食肆每檯人數上限收緊至2人一枱。不少餐廳得知防疫措施，雖表示知道疫情嚴峻，這是沒辦法中的辦法，但亦指相信這些防疫措施會令生意大為重創。

限聚令及防疫措施【2】新增6項受限處所 餐飲處所須提早實行「疫苗通行證」

由2月24日起，所有進入受限處所（包括新增6項處所，包括宗教場所、商場、百貨公司、超市、市集、髮型屋）人士都必須要使用手機App「安心出行」，並且須出示「疫苗通行證」；同時餐飲處所須提早實行「疫苗通行證」。

（示意圖；資料圖片）

限聚令及防疫措施【3】收緊限聚令

政府宣布收緊社交距離措施，限聚令由4人縮減至2人。

限聚令及防疫措施【4】髮型屋、宗教類處所2月10日起須關閉

髮型屋、宗教類處所須由2月10日開始，暫時關閉直至2月24日（即「疫苗通行證」生效日），並於及後納入「疫苗通行證」後才可重開，市民須接種疫苗方可進入。

限聚令及防疫措施【5】受限處所由17類擴大至23類

政府最新修訂預防及控制疾病條例第599章，將擴大599F表列處所，將在原本17類以外，增加多6項處所，包括宗教場所、商場、百貨公司、超市、市集、髮型屋（理髮屋）。

限聚令及防疫措施【6】禁止跨家庭聚會

政府首次將私人處所納入防疫限聚範圍，禁止2個家庭以上進行聚會。即是大家未能跟一大班朋友聚會

限聚令及防疫措施【7】提升違反強制檢測刑罰

針對沒有遵守強制檢測防疫措施安排的人士，定額罰款將由原本$5000，增加至$10,000元。同時亦即是要是大家去露營，違反限聚令，會被罰款$10,000元。