香港人熱愛日本菜，當中不少食材如刺身、海鮮、和牛等都是由日本直接空運到港，不過近日政府因應疫情收緊空運措施，預料部分進口食材將無法抵港，或會導致加價或缺貨，食肆即使重開亦可能無貨可賣。人氣連鎖壽司店壽司郎表示，擔心措施影響空運食材供港情況。



政府收緊空運措施│料進口食材加價/缺貨 壽司郎：擔心受到影響

疫情下無法外遊，不少人都會吃一頓正宗外國菜就當到去了一遍外國旅行。不過在疫情升溫、加強防疫措施下，可能連由外國進口的食材都會加價或缺貨，今後未必可以輕易吃到來自世界各地的食材！

政府因應空運機組人員違反防疫規定收緊檢疫要求，行政長官林鄭月娥表示，空運能力大幅下降，後果很快就會呈現，預計外國進口食物、藥物及電子產品或無法抵港，其中進口貨品之中以食物佔的比重最多，可以會遇到食材價格大幅漲價，甚至缺貨的情況。

林鄭月娥表示：「我哋有幾多間日本餐廳，大家知㗎，無晒飛機入新鮮物品，跟住係電子產品，藥品，呢啲好快就會受到今次收緊貨運空運機組人員措施所影響，所以喺呢度我都要預告，大家就嚟見到啲嘢會好貴，或者有啲嘢買唔到。」

記者向壽司郎查詢，獲回覆指部分商品是每日空運到港，但目前未有受到影響，但若政府收緊空運檢疫措施，的確有可能影響到有關食材空運到港的情況，將會持續關注有關消息。

另外，有日本餐廳表示店內9成是進口食材，如果政府收緊空運措施，預料將大受影響，供應商或會加價，甚至部分食材出現缺貨情況。好像是海膽的話，供應商指沒有貨，就會全港缺貨。