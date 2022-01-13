將軍澳美食｜人氣日本菜推周年慶優惠　指定時段壽司/刺身半價！

【飲食優惠】將軍澳一間人氣日式料理專門店推出周年慶祝限定優惠！於指定時段內惠顧，餐牌上所有壽司及刺身即享半價優惠，非常抵食！餐廳同時供應多款特色日式料理，包括生蠔6味、安格斯牛肉鍋以及壽司刺身下午茶3層架等！即睇下文了解優惠詳情！

位於將軍澳的「花楽日本料理」在區內非常受歡迎，最近推出1周年慶祝優惠。（圖片來源：FB@Hana Raku Japanese Restaurant - 花楽日本料理）

位於將軍澳的「花楽日本料理」主打日式料理，在區內有頗高人氣，有不少人會專程到餐廳朝聖！最近餐廳迎來一周年，宣布推出周年慶優惠，只要在指定時段內惠顧，餐牌上所有壽司及刺身都可享半價優惠，超抵食！

（圖片來源：FB@Hana Raku Japanese Restaurant - 花楽日本料理）

由即日起至2022年1月20日，凡於星期一至四12:00-18:00前往餐廳，讚好或追蹤餐廳官方Facebook或Instagram，餐牌上任何壽司及刺身單點款式即可享半價優惠！（只限主餐牌內款式，不包括卷物壽司、午市套餐、鍋物套餐及下午茶架等。）

壽司及刺物款式選擇非常多，包括海膽壽司、北海道帆立貝壽司、A5日本和牛壽司、甜蝦壽司、原條穴子壽司、港人至愛三文魚壽司及拖羅壽司等。刺身方面有大拖羅、中拖羅、油甘魚腩、深海池魚、金目鯛、三文魚腩、原隻牡丹蝦等。

除了半價食壽司和刺身，餐廳同時提供多款特色日本料理，其中最吸睛的要數造型精緻的日式壽司刺身下午茶架！

「花楽奢華下午茶」（$498／2位用）主打高級日本海鮮食材，設有多款鹹甜點，包括鵝肝、拖羅、松葉蟹甲羅壽司、水信玄餅、法國香梨吉士批、櫻花和菓子等。而及「花楽經典下午茶」（$298／2位用）則有魚子醬煙三文魚玉子燒、吞拿魚他他、日式蕨餅、日式卷蛋等多款鹹甜點。每份下午茶送花果茶1壺或飲品2杯。

餐廳供應多款經典日式料理，包括安格斯牛肉鍋、A4和牛醬油鍋、日本舞茸茶壺湯、清酒煮蜆、鵝肝多士、安格斯吉列牛肉鐵板燒、醬燒三文魚頭等；亦有不少創新料理，如生蠔6味、燒賣甲羅燒、Cocktail蠔、辛口吞拿魚他他佐脆片、輕燒豆紙魚生串、白身魚水菜沙律配XO醬等，喜歡食日本菜的朋友不妨一試！

花楽日本料理1周年優惠

推廣日期：即日起至1月20日

推廣時間：星期一至四12:00-18:00（最後下單時間17:15）

地址：將軍澳唐俊街21號翩滙坊地下G23號舖

電話：2389 2628

