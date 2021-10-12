大坑美食｜新開精品朱古力Cafe！70%特濃朱古力 可可果實甜品拼盤

【大坑美食】近日大坑新開一間主打精品朱古力的Cafe，嚴選來自厄瓜多爾、台灣和意大利等地的可可豆，製作出種風味的朱古力飲品，除了有招牌冰搖朱古力、意大利傳統口味的熱朱古力及坊間少見的冷泡可可茶。另外，甜品拼盤特別用上可可豆果實不同部位製作而成，各位朱古力迷必訪！



位於大坑的「CHOKOHOOD」主打採用來自世界各地的精品朱古力，製作出坊間少見的朱古力飲品和特色甜品。店內提供4款來自不同產地的單一產地可可豆製成的朱古力飲品（Single Origin Chocolate），亦會寫出產地和獨有風味，例如花香及熱帶水果等。

（Instagram@chokohood）

4款來自不同產地的單一產地可可豆，包括厄瓜多爾、台灣、泰國和意大利。其中來自泰國的Kad Kokoa 70%朱古力，調製出的朱古力飲品味道香醇濃郁，入口順滑且帶有熱帶水果香。另一款招牌飲品Cold S.O chocolate冰搖朱古力，則是將已經打好的朱古力，用冰搖方式快速降溫達至冰凍效果，最後隔走冰塊再裝入杯，防止冰塊溶化令朱古力味道變淡，非常貼心。

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如果想試朱古力奶以外的飲品可以試試冷泡可可茶，配上可可水果糖漿和可可碎粒，每一口都可以品嚐到清新的可可香氣。除此之外，店內有甜品拼盤（CHOKOHOOD PARTY，售價：$128），一次過可以試到用上可可豆果實不同部分製成的甜品，如黑朱古力泡芙及意式奶凍，定必可以滿足到朱古力迷的願望！

（Instagram@chokohood）

店面以鮮艷的粉橙色為主，充滿異國風情，而店內的裝潢則以相同色調的牆身、設計簡約的木桌椅及綠色植物等，營造出舒適自然的氣氛，讓客人可以在此度過悠閒的午後時光。

（Instagram@christychunghkcafe）

CHOKOHOODZ

地址：大坑銅鑼灣道90-96號地下92(E)號舖

營業時間：星期一至五上午10時30分至下午6時；星期六、日及公眾假期上午10時至下午6時



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日本人氣手信PRESS BUTTER SAND夾心餅早前登陸銅鑼灣SOGO，吸引不少喜愛日本的港人尋找「家鄉」的滋味！其實，香港島區內還有不少人氣餅店，包括同樣位於大坑的爆餡流心曲奇和全港首家達克瓦茲專門店，其中一間更日賣500件！

【1】Cookie Vission —— 邪惡爆餡流心曲奇

Cookie Vission本來是一件網店，早前於大坑開設收件實體店，隨即成為該區的人氣小店，。曲奇每日新鮮製作，每日供應10款左右，例如焦糖酥皮、Epic Chocolate、Nutella榛子醬等，全部都有爆餡流心效果，超級邪惡！不少網民提醒由於曲奇很快沽清，如果想食，記得趁早！

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