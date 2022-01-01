【屈臣氏優惠】屈臣氏推新年優惠，多款精選產品減價3折起，優惠商品包括逾百款口罩、日用品、護理用品、清潔用品套裝及新年禮盒等，更有逾40款產品買一送一，記者精選屈臣氏優惠抵買商品！



屈臣氏優惠3折起！逾40款產品買一送一 口罩/家居用品/新年禮盒

屈臣氏新年優惠開鑼，多款精選產品減價3折起，減價商品包括逾百款靚色及卡通口罩，涵蓋多個口罩品牌如PROTECTOR Daily、MEDEIS、CSD中衛等，亦都有屈臣氏自家出品的成人口罩，顏色款式包括馬卡龍裸粉及可哥淺啡配色，相當易襯，30個獨立包裝僅售$88！

此外，屈臣氏新年優惠更包括多款家居清潔用品、浴室/廚房清潔用品及洗衣用品，例如地板清潔劑、消毒濕紙巾、除菌噴霧、洗衣膠囊，其中部份商品會以套裝形式發售，一套入手方便新年大掃除使用；另外亦有護理用品、新年零食禮盒等，低至3折，最平由$38.9起！

屈臣氏今次優惠更設有買一送一專區，有超過40款產品予顧客選購，其中包括有護膚品如眼霜、保濕精華等；日用品如衣物清香噴霧、女士用品、消毒藥水等；及多款保健品如維他介丸、補鈣奶粉等，有興趣選購的朋友們不妨趁新年前留意下！

屈臣氏優惠 詳情

推廣日期：即日起至2022年2月6日

推廣地點：屈臣氏門店／網店（部份產品為網店限定）

備註：可使用特快送 / 特快門店取貨，詳情請留意官網。

