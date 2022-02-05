大埔美食｜昭和復古風和洋食Cafe　必試招牌蛋包飯/原條鰻魚蓋飯

【大埔美食】近年復古風Cafe越開越多，大埔有一間開業不久的和洋食Cafe人氣極高，經常大排長龍！Cafe走昭和復古風，供應招牌燉牛肉蛋包飯、原條鰻魚飯、日式布甸等多款和風西餐，店內更設有日本雜誌及日系家居小物區供客人選購，即拉落下文睇地址，來個「偽日本」下午茶時光啦！

（圖片來源：IG@choubo_kissaten）

位於大埔的Cafe「喫茶ちょうぼ」開業約半年，外觀和室內裝修甚具日系復古氛圍，因此人氣極高，吸引不少人前往，店外經常大排長龍！Cafe主打和風西餐，供應招牌蛋包飯、原條鰻魚飯、日式布甸等，在充滿古典色彩的日式小店歎美食。

Cafe頗具日本喫茶店的復古感，一入店就可以看到搶眼的大型楓樹裝飾，楓樹下放有不少精緻的日系家居小物和擺設，包括日本插畫家的水彩明信片、京都線香、日本製陶器、日本永生花、風鈴等，供客人選購心水日本小物！楓樹旁邊設有日本雜誌書架，入座時可以借閱。

食物方面，Cafe主打日式西餐，招牌蛋包飯系列有不少選擇，包括壽喜燒風牛肉蛋包飯（$85）、明太子煙肉蛋包飯（$92）、日式紅酒燉牛肉蛋包飯（$98）、海鮮蕃茄醬蛋包飯（$138）等。另外，餐牌採用水彩風插畫冊設計，非常特別！

海鮮蕃茄醬蛋包飯（圖片來源：IG@choubo_kissaten）

鰻魚玉子蓋飯（$98）及厚切多士系列同樣是Cafe的招牌菜。前者在玉子燒及白飯表面放上原條蒲燒鰻魚；厚多士系列可以選配士多啤梨、雞蛋沙律、小倉紅豆牛油等多款配料。Cafe另供應多款特式和洋食，包括南蠻炸雞（小$85，大$135）、照燒雞皮餃子（$48）、南蠻他他醬炸雞飯（$82）、日式卡邦尼意粉（$72） 等。

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甜品方面選擇都有不少，必試日式喫茶店名物布甸（$38）及伯爵茶戚風蛋糕（$51）！日式布甸濃郁的蛋香搭配香甜焦糖，是日本喫茶店的經典口味；伯爵茶戚風蛋糕特別加入佛手柑味道，令蛋糕甜而不膩，同樣受歡迎。另外還有巴斯克芝士蛋糕（$39）、Lotus焦糖芝士脆餅（$51）等多款甜品，以及各式日本茶、咖啡、水果沙冰等飲品供應。

喫茶ちょうぼ

地址：大埔安邦路8-10號大埔超級城B區2樓276號舖

營業時間：11:30-22:00

