譚仔三哥優惠|8大外賣自取優惠 土匪雞翼$50/10隻 增量蒜泥白肉

【譚仔三哥｜外賣優惠】各位鍾意食譚仔三哥米線的朋友留意，全線譚仔三哥米線由即日起推出8款外賣自取優惠，用優惠價歎到多款「加餸」小食及飲品，包括人氣小食土匪雞翼，使用優惠後平均只需$5/隻，更有招牌蒜泥白肉增量XL版，非常抵食！即睇優惠詳情啦！

譚仔三哥米線由即日起推出8大外賣自己優惠。（圖片來源：譚仔三哥米線）

譚仔三哥米線由即日起至2022年2月28日，推出8大外賣自取優惠，凡惠顧外賣自取一餸或以上米線、過橋米線或推廣產品米線，即可以優惠價加配多款小食或飲品，當中更包括人氣小食「土匪雞翼」及「蒜泥白肉」等，非常抵食！

今次優惠適用於以下8款小食，每碗米線或薯粉可以加配一份小食及／或一杯飲品（指定款式除外），其中湖南土匪雞翼、新疆香草雞翼、蒜泥白肉不受限制，可以同時與其他小食及飲品一同加購。

【1】湖南土匪雞翼/新疆香草雞翼：$50／10隻

【2】蒜泥白肉XL增量版（可加配多份）：$52

【3】凍/熱飲品：$4

【4】特飲（汽水/葡萄烏龍茶/鹹檸梳打/檸樂/檸碧）：$6

【5】手拍青瓜：$7

【6】雲耳：$7

【7】豬耳：$11

【8】口水雞翼：$13

（圖片來源：譚仔三哥米線）

優惠適用於譚仔三哥米線全線分店，推廣期內每日早上11時後即可享用，只適用於外賣自取（不包括外賣平台外賣自取），不可與其他優惠及外送平台優惠共同使用。

譚仔三哥「家」餸外賣自取優惠

推廣日期：即日起至2022年2月28日

推廣地點：全線譚仔三哥米線分店

*優惠細則及條款以官方為準。

