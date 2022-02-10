台灣過江龍沖繩風飯團外賣專門店！必試咖喱可樂餅/日式炸雞飯團

【台灣過江龍】第5波疫情持續加劇，加上晚市禁堂食，相信很多人都試過因為「今餐食咩好？」而大感煩惱！一間連鎖式台灣過江龍飯團外賣專門店，主打沖繩口味飯團、日式特飲及日式小食，包括咖喱可樂餅飯團、日式炸雞飯團等，全港有6間分店，就算無堂食都可以買外賣「醫肚」！

（圖片來源：飯丸屋）

來自台灣的「飯丸屋」主打外賣沖繩口味飯團三文治、日式小食及多款日式特飲。所有飯團都是即叫即製，食材採用三文治層疊製法再裝進紙套內，一次過可以食勻所有餡料，份外滿足！

飯團口味選擇頗多，必試推介有「日式炸雞飯團」（$40）及「咖喱可樂餅飯團」（$38）！

「日式炸雞飯團」內有3件日式炸雞，炸雞的油香配上沖繩飯團必備的午餐肉及滑蛋，再加上酸甜沙律醬，食落啖啖滿足；「咖喱可樂餅飯團」則有經典日本小食酥炸咖喱可樂餅，口感層次豐富，而且份量十足。

除了招牌人氣口味，其他口味包括「日式燒肉飯團」、「炙燒明太子飯團」、「明太子干貝酥飯團」、「炸魚塔塔醬飯團」、「炸牡蠣塔塔醬飯團」等，價錢由$28至$45不等。另外可以加$13配特飲或小食，或加$20加配超值套餐，有齊特飲和小食！

多款人氣小食包括「麻糬波波」、「咖喱可樂餅」、「蜂蜜芥末薯條」、「明太子薯條」等，特飲方面則有「蜂蜜檸檬」、「黑芝麻豆漿」、「紅茶豆漿」、「日式抹茶豆漿」等。下午茶時間更有小食加特飲套餐，價錢由$24起就可以食到，午後醫肚都算幾抵食！

最近餐廳又推出新年活動，由即日起至2月28日，凡消費每滿$60即可獲贈活動刮刮卡1張（消費滿$120可獲活動刮刮卡2張，如此類推），有機會刮出不同優惠在下次消費時使用。

飯丸屋地址：

荔枝角店｜長順街15號D2 Place 2期1樓K18號舖｜4639 8830

Mikki店｜新蒲崗太子道東638號Mikiki G01A舖｜6811 2913

西環店｜皇后大道西425H號永華大廈地下A鋪｜9413 6684

上環店｜皇后大道中378號福陞閣地下14號舖｜9688 0945

灣仔店｜灣仔道121號地下A號舖｜6433 3899

銅鑼灣店｜銅鑼灣道3-17號國泰大廈地下A舖｜6360 3684

