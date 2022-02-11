麥當勞優惠｜首推香芋麻糬麥旋風+鹽酥麥炸雞！6款台式新品

【麥當勞優惠】香港麥當勞2月新品登場，以台式美食作為靈感推出6款新品，包括鹽酥麥炸雞、香芋風味麻糬麥旋風、香芋吉士批等，另外Shake Shake薯條以全新口味再度回歸。麥當勞更同步推出7張優惠券，以優惠價食到一系列精品！

麥當勞6款台式新品登場！首推香芋麻糬麥旋風+鹽酥麥炸雞

麥當勞2月新推「麥當勞夜市風味系列」。麥炸雞系列一直好受歡迎，最近6款新品當中，亦以全新姿態登場，鹽酥麥炸雞充滿台灣夜市情懷，另外更有香芋風味麻糬麥旋風和香芋吉士批，麥旋風配上煙靭麻糬和 Oreo脆脆，口感大升級；香芋吉士批則延續吉士風味，入面充滿粒粒軟糯芋頭，入口好有層次感。

另外Shake Shake 薯條以全新口味再度回歸，薯條麻辣風味調味粉在寒冷天氣下帶來熱辣辣體驗；同步有全新全新蘆薈冬瓜茶，同樣好有台灣情懷，加上爽口蘆薈粒，解渴一流！

麥當勞新品將於2月15日早上11時後正式推出，同步推出7款優惠券，讓大家可以以至抵價格食到一系列新品。大家可於2月14日出示優惠券，搶先以$10「品嘗價」食1件鹽酥麥炸雞，另於2月15日開始，可以$39優惠價品嘗2件鹽酥麥炸雞套餐；香芋甜品系列則最平$9起。想用優惠價格食到新品，就要記得入麥當勞手機應用程式查看喇！

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想在家享用麥當勞新品，亦可以用麥麥送服務，現在只需要$100，便可以免運費直送家中，詳情可前往官方網站及手機應用程式查詢。

麥當勞夜市風味系列

推廣日期：2022年2月15日起