粉嶺酒樓在疫情下賣菜自救，推出「抗疫蔬菜包」，以良心價每份$15出售，市民飲茶之餘更可以順便買餸，酒樓又可以幫補生計，簡直是一舉兩得，獲網民大讚！

粉嶺酒樓賣菜自救！抗疫蔬菜包良心價每份$15 網民：飲茶順便買餸

政府早前收緊防疫措施及繼續禁晚市堂食，不少酒樓食肆生意大受影響。有見及此，近日就有酒樓為了生計改變策略，除了提供午市堂食外，更改為賣菜自救推出「抗疫蔬菜包」，酒樓化身變街市，隨即就引起網民熱烈討論！

（圖片來源：FB@梁金金授權）

有網民於社交媒體Facebook上分享，位於粉嶺的海港酒家在疫情下改為賣菜，推出「抗疫蔬菜包」，並以良心價每份$15發售。從相片中可見，酒樓將一份份的蔬菜包攤放在長桌上出售，當中包括生菜、小棠菜、蘑菇、蒜頭、茄子等，蔬菜類別豐富之餘，且價格合理，獲不少網民支持。

本港早前菜價節節上升，部分菜類一斤更索價逾百元，市民被迫「捱貴菜」，酒樓推出$15「抗疫蔬菜包」，不少網民認為屬「良心價」、「咁都唔貴呀」；亦有人指酒樓疫下無人光顧，「蔬菜過幾日就爛，倒不如直接賣返出去，起碼唔會蝕到入肉」，大讚酒樓有生意頭腦！

海港酒家 （粉嶺帝庭軒店）

地址：新界粉嶺聯和墟和滿街8號帝庭軒購物商場1樓34號舖

電話：2339 0121

營業時間：07:00 - 20:00

