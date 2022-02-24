外賣平台車手接單後唔見人！港男苦等90分鐘冒雨自取　附官方回應

【外賣平台】疫情下晚市禁堂食，相信不少人都會選擇使用外賣平台的送餐服務解決三餐！不過最近，有網民在討論區表示自己用外賣平台的「黑仔經歷」，下單後苦等90分鐘仍然都不見外賣車手跡影，聯絡外賣平台又不獲回覆，竟然要冒著寒風大雨到餐廳門口自取外賣，引起網民討論。記者日前向外賣平台了解事件後獲官方回應！

港男Deliveroo叫外賣苦等90分鐘不見車手！等到餐廳關門冒雨自己去拎

（圖片來源：Deliveroo）

近日，有網民在討論區分享使用外賣平台的不愉快經歷，他指自己在21日晚上8時左右，透過外賣平台手機應用程式「Deliveroo」叫外賣，在一間台式餐廳與朋友合共下單點了兩個便當便當。當時，應用程式顯示外賣需要等45分鐘才會送到，事主表示明白當晚天氣寒冷加下雨，等待時間較長亦可以理解，因此連同運費一共付款港幣$162。

（圖片來源：連登討論區）

直至晚上9時半（由下單起計約已過90分鐘），事主仍未見外賣平台車手的蹤影，於是致電餐廳查詢。餐廳方面表示有收到訂單，並已經準備好餐點，惟一直未有外賣員前來接餐。加上，當時接近餐廳打烊時間，因此店員建議事主取消訂單。

不過事主擔心取消訂單後仍會被收取費用，所以選擇繼續等待。在等待期間，事主指自己多次致電外賣平台熱線及發送電郵反映問題，但都無人接聽及未獲回覆。為了不想浪費食物，事主與朋友無奈決定：「最後我哋係冒雨自己落餐廳門口地下執返」。

（圖片來源：連登討論區）

在9時45分左右，事主到達餐廳，竟然發現一名外送員正想取起放在餐廳門口的外賣。向外送員正了解後才知道，原來該名外送員在接收事主的訂單後，並未有按時前往餐廳取餐。當外送員核對完資料後又稱：「咁我係咪當送完啦？」，事主唯有無奈表示：「你鍾意啦。」便取走外賣回家。

（圖片來源：連登討論區）

事件引來網民批評，不少人留言稱「送唔到就唔好比假希望人啦」、「用過最差係佢喎」、「有單無人做，有人無單做」。不過亦有網民表示：「琴晚又凍又落雨，deliveroo先加幾蚊傻嘅先去送，冇人接單正常」、「落雨天嗌外賣搵自己笨」。

記者以電郵方式向Deliveroo外賣平台查詢事件，官方回應表示：「近日受到天氣影響，外送服務或會出現延誤的情況，手機程式內已標明相關提示，同時鼓勵客人在情況許可下選擇外賣自取服務。」