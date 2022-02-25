大坑Cafe推爆紅流心布丁包！必試伯爵茶/抹茶麻糬味　附出爐時間

【大坑美食｜法式布丁包】流心法式布丁包近來人氣極高，最近大坑一間文青Cafe亦推出自家製法式布丁包，有4款口味，包括抹茶麻糬、伯爵茶及好立克等，每日出爐幾次，不怕搶不到！另外，店內供應招牌日式「雪崩」班戟、玉子燒三文治、巴斯克芝士蛋糕、太陽蛋炸雞窩夫等多款美食，有興趣的朋友即睇出爐時間和地址啦！

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（圖片來源：IG@miles_taihang）

最近布丁包在社交網站成為人氣打卡美食，位於大坑的文青Cafe「Miles」近日亦推出4款不同口味的布丁包，每日更有多個出爐時間，大受食客歡迎！此外，店內供應多款招牌美食，款款賣相精緻又吸引！

（圖片來源：IG@miles_taihang）

Miles供應的法式布丁包共有4種口味，包括原味、好立克味、伯爵茶味（$18/個，$30/2個）及小山園宇冶抹茶流心麻糬味（$40/個）。每日有多個出爐時間，包括12:00、12:30、13:00、14:00、15:30等，想食記得Mar低時間！

（圖片來源：IG@miles_taihang）

Cafe推出的布丁包各有特色，原味布丁包帶有葡撻風味；伯爵茶味則帶有陣陣茶香。坊間少見的好立克味，有網民大讚香甜而不膩。限定小山園宇冶抹茶流心麻糬味，除了香濃抹茶味，中間的麻糬口感煙韌，同樣有流心效果！

Cafe的布丁包由麵團發酵到焗製成品都是手工製作，雖然未可以大量供應，但每日有多個出爐時間，會在每日在官方Instagram的限時動態更新，有興趣的朋友也可以透過Whatsapp預訂！

除了布丁包，Cafe亦供應多款打卡美食和特飲。招牌餐點有日式雪崩班戟（$118），在忌廉中加入芝士及牛奶，配下鬆軟的日式班戟上，最適合打卡；太陽蛋炸雞牛角包窩夫（$88），將香煎太陽蛋蓋在牛角包窩夫及香辣炸雞上，再配楓糖漿，非常邪惡！

其他餐點同樣賣相精緻，包括日式玉子燒三文治（$108）、炸池魚仔（$78）、炸薯條配腐乳黑松露醬（$58）、西班牙油炸鬼（$68）、咖啡寒天配日式黑糖蕨餅（$68）、英式布甸（$68）等。

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Miles

地址：大坑浣紗街8-10號

營業時間：星期一至五07:30-18：:00；星期六及日08:30-18:00

