雪糕優惠｜4大最新雪糕優惠！Dreyer's/雀巢低至$6　明治雪糕半價

【飲食優惠】一文睇清最新4大雪糕及雪條優惠！寒流過去，天氣快將回暖，又是時候買雪糕食！近日有多個雪糕品牌推出優惠，包括維記雪條、雀巢雪糕、Dreyer's、阿波羅雪糕等，平均低至$6起就買到，各位雪糕迷又可以大手入貨！即睇各大雪糕優惠詳情！

雪糕優惠｜4大最新雪糕優惠！維記雀巢$6起、阿波羅雪糕/Dreyer's超抵價！

🍦雪糕優惠【1】Dreyer's雪糕——平均$12.5/件

由即日起至2月27日，凡到OK便利店購買各款DREYER'S D-COLLECTION系列雪糕，包括各款扭紋脆筒、雪糕杯及雪糕批等，可以優惠價$100/8件買到，平均每件只需$12.5！

（圖片來源：OK便利店）

推廣日期：2022年2月24至2月27日

推廣地點：全線OK便利店



🍦雪糕優惠【2】阿波羅雪糕——$35/4件經典Magic Cone

由即日起至2月27日，凡到全線阿波羅雪糕門市，即可以優惠價$35/4件購買阿波羅經典雪糕Magic Cone，平均每件不到$9！優惠適用於全部4款口味，包括雲呢拿味、朱古力味、士多啤梨味及曲奇味。

（圖片來源：IG@appolo_hk）

推廣日期：2022年2月24至2月27日

推廣地點：全線阿波羅雪糕門市



🍦雪糕優惠【3】維記雪糕/雀巢雪糕——平均$6/件

由即日起至2月27日，凡到全線7-Eleven便利店選購維記及雀巢雪糕及雪條，即可享優惠價$60/10件，平均每件只需$6！款式選擇非常多，包括各款維記甜筒、維記雪米糍、雀巢MEGA雪糕批、雀巢雪糕杯及雀巢鷹嘜奶條等。

（圖片來源：7-Eleven便利店）

推廣日期：2022年2月25至2月27日

推廣地點：全線7-Eleven便利店



🍦雪糕優惠【4】明治雪糕杯——半價入手迷你雪糕杯

由即日起至3月3日，凡到百佳超級市場，即可以半價$38.9（原價$79.9）入手日本明治迷你雲呢拿雪糕杯（6杯裝），折後平均每杯只需$6.5！

（圖片來源：百佳超級市場）

推廣日期：2022年2月25至3月3日

推廣地點：全線百佳超級市場

