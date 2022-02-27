人氣冰室賣爆漿芝士菠蘿包　邪惡拉絲雙重芝士+外脆內軟獲好評

【牛奶冰室】最近有本地人氣連鎖式冰室大搞創意，推出爆漿拉絲菠蘿包，內餡包裹著香濃的雙重芝士漿，咬開更可以拉出超邪惡拉絲，加上外脆內軟，獲得食客一致好評，絕對是芝士迷至愛！

人氣冰室賣爆漿芝士菠蘿包 超邪惡拉絲！雙重芝士+外脆內軟獲好評

提到菠蘿包，相信是大部份香港人「由細食到大」的麵包之一，但原來菠蘿包都可以有另一種新製法！本地人氣茶餐廳牛奶冰室早前就推出一款「爆漿拉絲菠蘿包」，外層是黃金菠蘿皮，內餡則是爆滿的雙重芝士，咬開後芝士流心便如瀑布般湧出，帶有陣陣濃郁的芝士奶香，新鮮出爐時，外脆內軟的口感更加令人一試難忘。

這款爆漿芝士菠蘿包以完美的黃金比例調合，而且大大個，份量十足，配以邪惡拉絲，每個售價也只是$18，不少食客都大讚好味，極有水準，愈來愈多人亦慕名而來，CP值非常高，芝士迷絕對不容錯過！

目前牛奶冰室在全港共有11間分店，除了爆漿芝士菠蘿包外，牛奶冰室亦會提供其他傳統款式麵包，如普通菠蘿包、雞尾包、腸仔包等，同時主打傳統茶餐廳菜式，其中以勁香葱油飯最為出名，飯如其名「勁多蔥」，有興趣的朋友們經過不妨一試！

牛奶冰室 詳情

牛奶冰室 屯門店(御海灣商場)

地址：屯門海皇路23號御海灣商場地下15-17號舖

營業時間：07:00 - 18:00

牛奶冰室 元朗店

地址：元朗錦綉花園C座地下4號舖

營業時間：07:00 - 21:00

牛奶冰室 馬鞍山店

地址：馬鞍山烏溪沙路8號迎海薈2樓3號舖

營業時間：07:00 - 21:00

牛奶冰室 馬鞍山店

地址：馬鞍山烏溪沙路8號迎海薈2樓3號舖

營業時間：07:00 - 21:00

牛奶冰室 跑馬地店

地址：跑馬地黃泥涌道1A號怡豐大廈LG1號舖

營業時間：07:00 - 21:00

牛奶冰室 荃灣店(寶石大廈)

地址：荃灣沙咀道328號寶石大廈地下G6-G7號舖

營業時間：07:00 - 18:00

牛奶冰室 荃灣店(麗城薈)

地址：荃灣青山公路625號麗城薈三期地下5,10&11A 號舖

營業時間：07:00 - 21:00

牛奶冰室 何文田店

地址：何文田佛光街80號何文田廣場2樓234A及B號舖

營業時間：07:00 - 21:00

牛奶冰室 藍田店

地址：藍田碧雲道168號廣田商場地下2號舖

營業時間：07:00 - 21:30

牛奶冰室 新蒲崗店（新店）

地址：新蒲崗彩虹道235號啟鑽苑商場地下8號舖

營業時間：--

牛奶冰室 銅鑼灣店

地址：銅鑼灣霎東街33號智選假日酒店地下G02號舖

營業時間：07:00 - 18:00