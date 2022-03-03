@cosme尖沙咀店突然宣布結業！首間香港分店 不敵疫情+業主逼遷

【@cosme結業】@cosme尖沙咀店突然宣布結業！日本知名藥妝品牌@cosme在香港有多間分店，就算未去到日本旅行都可以隨時買到日本人氣藥妝，深受本地女生歡迎！今日（3日）@cosme宣佈，及疫情及租金雙重打擊影響，全港首間分店即將結業，以後要掃貨就要去其他分店了！

（圖片來源：@cosme）

日本知名藥妝專門店@cosme在全港共有4間分店，供應來自日本的人氣藥妝產品，在未能親身到日本旅行購物的情況下，是不少女生入手日本藥妝的好去處。在@cosme進駐香港3年多的同時，官方今日宣布（3日）全港首間分店即將結業。

（圖片來源：IG@cosmestorehk）

@cosme今日（3日）宣布，位於尖沙咀星光行的@cosme store分店今日迎來最後一個營業日。由3月4日起，全港@cosme分店只剩下3間。尖沙咀星光行@cosme store是@cosme全港第一間分店，面對突如其來的結業消息，不少網民都感到十分可惜。

@cosme在官方Instagram表示，由於業主逼遷，加上新冠肺炎疫情反復不定，受到雙重打撃下無奈作出結業決定，對一眾支持者感到抱歉，希望待疫情放緩後，有機會再次尖沙咀與大家見面。看來以後想去@cosme掃貨就要到其他分店，或在官方網店上購物了！

@cosme store

地址：

尖沙咀星光行店│九龍疏士巴利道3號星光行1樓105

旺角店│旺角亞皆老街8號朗豪坊B1樓16號舖

銅鑼灣店│銅鑼灣波斯富街99號利舞臺1樓4&5號舖

將軍澳店│將軍澳東港城1樓111號鋪

營業時間：

11：00-20：00

*尖沙咀星光行分店最終營業日為2022年3月3日。

