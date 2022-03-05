搶購潮｜港人不滿網購被取消訂單　網購平台：人手不足望客戶體諒

【網購】疫情持續，加上市面出現搶購潮，不少人都開始轉戰網購，希望買到生活用品和食物。近日，有網民在討論區大呻網購慘況，指自己苦等超過一個星期，卻在無預警下被取消整張訂單，其後有不少網民加入討論，表示有相同情況！即睇事件經過及官方最近消息！

網購苦等8日被無預警取消訂單！網民大呻：今次真係斷糧喇！

近日市面出現嚴重搶購潮，人人都為家中儲糧奔走，超級市場和街市都出現貨源短缺的情況。有市民轉而到網店採購食物及日常用品，希望買到生活所需。最近，有網民在連登討論區發文指，網購後苦等多日，卻被網店無預警取消訂單，面臨家中儲糧不足的情況，感到不知所措。

（圖片來源：連登討論區截圖）

事主在連登討論區發起「有冇人被HKTV mall自行取消咗張單？」的討論，吸引不少網民加入討論。事主稱，在2月下旬於HKTVmall網店下單購物，一共選購16件貨品，當中包括一些急凍食材等，並已完成付款手續。

因應送貨情況，事主的訂單本應預定在3月3日送達，但是等候超過一星期後，訂單在無預警下被系統取消，並收到由HKTVmall發出的電郵，取消原因是「商戶延遲、缺貨或物流問題」

（圖片來源：連登討論區截圖）

事主表示，由於已經網購食物，因此最近都沒有到超級市場及街市「搶糧」，惟目前家中儲備已所剩無幾，加上訂單取消，令他不知所措：「而家就真係斷糧啦！我喺咪只可以死死氣落樓下買啲不受歡迎食物？」

疫情下網購訂單延遲 HKTV mall：已付款的訂單有可能被取消

疫情下不少網店平台因為人手不足、貨源緊張令訂單延遲。是次事件亦引來不少網民加入討論，不少人表示最近在網購時都遇上相同情況。「臨送貨被取消哂啲急凍野」、「我用foodpanda買馬莎嘢食，結果比佢cut曬啲急凍貨得番茶葉」、「尋日落左order要兩星期後先送，不過我買果啲唔算「緊急野」，唔知到時會唔會被cut（有兩件急凍貨）」等。

事主指：「我落咗單7日後先話無貨唔送取消埋單，客戶比咗錢，張單成立咗，系統唔喺應該將貨品數量hold起比呢個客先？」，認為情況如同「賭博」，有「比錢買個機會」的感覺。

（圖片來源：連登討論區截圖）

記者就事件發送電郵至HKTV mall，截至截稿日，HKTV mall未有就此事件作出個別回應。不過，前日（3月2日）HKTVmall在官方Facebook及網頁等公布，由於前線人手及貨源問題，以及政府安排等不確定因素，已付款的訂單有可能被取消，將盡早向受影響客戶作出通知，同時希望客戶體諒。

（圖片來源：HKTVmall）

同時HKTVmall亦公布目前全港18區的送貨及自取平均所需時間，自取所需日數為3-10日不等，而送貨服務所需時間則為13-21日不等，需要使用HKTVmall購物的朋友記得要留意各區所需時間，盡早作安排！

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