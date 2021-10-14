中環美食｜素食茶室落地窗超開揚打卡一流　必試抹茶味增蕎麥麵！

【中環美食】中環一間主打精品茶飲及素食的餐廳，在素食餐點中融入不同茶品、例如抹茶味增蕎麥麵，亦設來自不同產地的手沖茶。而環境開揚，更有落地窗，是個度過慢活時光好選擇。



（圖片來源：IG@theteaacademics）

位於中環的「茶研」，主打特色素食餐點給不同產地的精選茶葉。餐廳環境採用純色日系清新風格，有多扇落地窗，在自然光的環境下別具情調。

餐廳使用木紋桌椅及裝飾品，配合不同植物擺設，營造出日系舒適感。餐廳亦設有高桌區域，整體面積大，空間感十足。不論是度過下午時光，還是於窗前打卡效果都十分不錯。

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「茶研」為素食餐廳，主打不同fusion素食餐點。例如抹茶味增蕎麥麵、素肉擔擔面、素滷肉飯及特色素食甜點等等。餐點賣相精緻，分量亦不少，相信對非素食者的朋友來說也會是偶然轉換口味的選擇之一。

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「茶研」另一重點招牌便是精品手沖茶。餐廳供應來自不同產地的茶葉可供選擇，有選擇困難症的朋友也可以拜托店員推薦茶葉，並由店員手沖出精品茶，品嚐不同茶葉的味道。同時，也有不同融入茶葉的特飲，包括鐵觀音拿鐵、抹茶拿鐵等等，亦有靚靚拉花可以打卡。

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茶研

地址：中環皇后大道中31號陸海通大廈1樓

營業時間：08：00-18：00（星期一至五）10：00-18：00（星期六及日）



同場加映：屯門美食｜新開落地玻璃自然光Cafe！歎虹吸咖啡、戚風蛋糕

【屯門美食】屯門最近新開一間落地玻璃咖啡店，主打幾款虹吸咖啡及鬆軟戚風蛋糕。簡約風裝修，窗邊一面落地大玻璃，在自然光下悠閒地看著輕鐵駛過，天氣好時更可在露天座位享受日光。



（Instagram@dan.theowl）

位於屯門珀御坊的「First Stage Cafe」在9月份開始試業，主打幾款由咖啡師親手沖泡的虹吸咖啡。在試業期間，店內暫時只有數款甜品可供選擇，例如伯爵茶戚風蛋糕、檸檬朱古力批等等。

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