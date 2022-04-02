蛇王熙|蛇王二結業 主理人伙原班人馬開店諗新計:伙計齊心渡難關

【蛇羹│蛇王二│蛇王熙】秋冬時節最適合來碗驅寒蛇羹臘味飯，不過香港地已經多年沒有活蛇，蛇羹專門店都「買少見少」，連在銅鑼灣屹立40多年的老字號「蛇王二」都在20年頭光榮結業，令不少粉絲大叫可惜！

一年半後，蛇王二店長熙哥伙同原班人馬毅然在銅鑼灣「重新出發」，為大家重新帶來招牌蛇羹、臘味、糯米飯，更同伙計合作改良配方！雖然面對疫情無情侵襲，仍無阻熙哥為一份傳承繼續奮鬥：「最緊要伙計齊心，可以將蛇羹傳下去，齊上齊落過難關。」

蛇王二結業年半 主理人毅然伙原班人馬重新出發：伙計齊心渡難關

在銅鑼灣有一間蛇羹老字號，對區內街坊來說可謂「由細食到大！」，而作為主理人的熙哥，除了是一聚伙記的強心針，也是所有熟客和街坊的老朋友。在「蛇王二」光榮結業一年半後，熙哥毅然伙同原班人馬，重新出發。

重新出發 在於一個「緣」字

銅鑼灣屹立40多年的「蛇王二」在2020年面對疫情爆發，生意一下子一落千丈，碰巧老闆娘當時不幸病倒，在無可奈可之下，蛇王二光榮結業，令不少街坊都感到十分可惜。熙哥憶述：「老闆娘對我有『知遇之恩』，當年只有她賞識，讓我一介打工仔可以成為蛇王二的打理人，心中對蛇王二的結業其實是十分不捨的。」

知道不少熟客都希望蛇王二可以重開，熙哥決定孤注一擲，找來蛇王二的原班人馬，不論是合作多年的師傅，還是跟著熙哥打拼十多年的徒弟都一口答應，連熙哥的多年好友鄧師傅都決定加入成為一份子。熙哥感嘆：「可以成功重新出發，除了想報答老闆娘，也是因為一眾伙記好友和熟客的支持與心意。」

（顏漢真 攝）

熙哥憶述，昔日老闆娘給予他很大程度的信任和信心，令他可以讓蛇王二經營得更有聲有色。所以熙哥在決定重新出發時便下定決心不假手於人，用上自己所有積蓄，事事與伙計親力親為。因「蛇王二」早已被登記註冊不可重用，最終命名「蛇王熙」。熙哥也表示，希望可以把老闆娘的精神傳承下去，也盼老闆娘看到新店出發可以釋懷。

難忘入行初期 與活蛇打拼的日子

熙哥笑稱自己入行全是「誤打誤撞」，撞出了自己的歸屬。他憶述30多年前，當時沒有工作的他經朋友介紹下一同在蛇王二打工，雖然熙哥是做燒味出身，但因當時蛇王二燒味部沒有空缺，「當時但求有工開、有收入」，即使只有廚房學師空缺亦加入蛇王二，自始結下不解之緣。

在沙士前，香港仍有活蛇，每間蛇羹專門店都有一籠又一籠的活蛇「看門口」。熙哥坦言，自己當初由廚房學師變成學做蛇皆因自己的「不服氣」。他憶述，當時眼見所有蛇師傅都可以輕鬆處理活蛇，而自己就「驚驚青青」，便憤然「的起心肝」要學蛇，最難忘被蛇咬，一步步由懼怕變得可以輕鬆面對，最後可以靠自己處理活蛇。

原汁原味 改良配方

以前蛇王二堅持「出品要好」，熙哥治用昔日經營蛇王二的理念，把蛇王二的招牌蛇羹、臘味、燒味等一一重現在大家眼前，臘味、燒味等更與蛇王二的配方相同，不少食客都向熙哥表示：「原汁原味！」

招牌蛇羹多年都是最受歡迎的食物，新店更在蛇羹中加入全新元素——花膠。熙哥與伙計一同「度橋」，決定在蛇羹中加入同樣屬滋補類的花膠，配上熬製12小時的蛇湯和玫瑰露酒每日新鮮製成，除了入口更順滑，亦是回饋一眾街坊的誠意。

除了蛇羹有所改良外，為了令食客食得更好，在套餐方面亦有改良的地方。熙哥參考了伙計的意見：「以前蛇羹套餐附臘味飯和油菜，見不少客人經常吃不完油菜，而且蔬菜品質難控制，決定換成較清爽的拍青瓜，希望口感和口味可以變得較開胃。」不少熟客都十分支持新改良配方，令熙哥感到十分欣慰。

冬天賣蛇羹 夏天用燉湯突破困境

蛇羹是驅寒暖脾胃的食物，冬天時食用最好不過。「冬天時每天可以賣出數百份蛇羹，去年10月-12月新店剛起步時有數十人在店外排隊，不少熟客都來支持呢！」熙哥對蛇王熙的起步感到十分驕傲。

「冬天賣蛇羹，天氣熱時就靠燉湯！」照哥坦言，踏入夏天，蛇羹的確會少了人食，在「蛇羹淡季」便要靠自家製燉湯殺出重圍。「雙線行走，用燉湯填補蛇羹的缺口。」熙哥亦表示正與伙計一同研發夏天的燉湯款式，希望有更多人可以「飲返啖湯水」。

疫情打擊 全靠伙計上下齊心

第5波疫情來勢洶洶，新店剛開張不久就為熙哥和一眾伙計帶來重重打擊和困難。「剛開店頭3個月，有賴一眾熟客支持，生意不錯，我和伙計都對開店的決定感到十分高興。自從1月中晚市禁堂食後，再度迎來生意打擊，伙計們都感嘆，是環境令我們處處有制肘。」

熙哥無奈感慨，「現時連同外賣每日可能只有十數單訂單，十分慘淡。」不過面對疫情難關，熙哥堅持與伙計同行，「不少餐廳都選擇停業節省開支，但停業會直接令伙計『手停口停』，如非必要不希望走到這步。」他亦感恩一眾伙計上下齊心，「大家都表示不介意多放無薪假，一起走下去。」令他感到在逆境中互相依靠，風雨同行的可貴。

展望將來 冀把蛇羹傳承下去

「新店開張後， 除了熟客支持外，也見不少年輕人和女性顧客來捧場。」熙哥坦言最擔心的並不是生意，而是傳承。「現時可以吸引年輕人入行的似乎都是咖啡店、日式料理、甜品店等，件輕人對傳統中式料理店興趣不大」，熙哥最希望可以有新的師傅入行繼承蛇羹這門手藝，讓這個行業可以傳承下去。

熙哥亦展望這次疫情可以盡快過去，「最緊要上下齊心，齊上齊落，接下來的冬天我相信會變好的。」

蛇王熙

地址：銅鑼灣波斯富街59號地舖

營業時間：11：00-23：00

電話：2385 5211

