天后美食｜網民推招牌厚切牛舌丼！日本人主理必試拖羅蓉/壽喜燒

【天后美食】最近，天后一間日式料理店在Facebook「牛舌關注組」成為熱話！這間小店由日本人主理，招牌超厚切牛舌丼飯吸引不少食客慕名前往，店內亦有供應壽喜燒、紫菜金槍魚蓉等菜式，獲網民讚性價比高！各位喜歡吃牛舌和日本料理的朋友，有機會不妨去試食，即睇地址及詳情！

位於天后的「順日本料理」主打日式丼飯、壽喜燒及定食套餐，由日藉師傳主理，店內熟客不少都是日本人，味道正宗！最近，店內招牌「 厚切牛舌丼飯」獲Facebook「牛舌關注組」大力推薦，有網民大讚用料十足、性價比極高！

（圖片授權：IG@foodcademic）

招牌「厚切牛舌丼飯」（$108）非常受歡迎，每碗牛舌丼有5塊極厚切炭燒牛舌，塊塊厚度如同「牛舌扒」一樣！牛舌經炭火煎烤成，不少網民大讚肉汁豐富，加上表面有炙燒過，非常惹味！套餐更配有前菜、沙律及味增湯，分量十足！

「壽喜燒定食」（$105）及「紫菜金槍魚蓉」（$85）同樣是小店必試的招牌菜。壽喜燒鍋湯底鹹甜度適中，配料豐富，有牛肉、蔬菜、豆腐、生雞蛋、粉絲等，吸收湯汁後更加入味；紫菜金槍魚蓉則是用上油脂充足的舌拿魚蓉，配上洋蔥及生雞蛋攪拌而成，加入醬油後用紫菜包裹，味道鮮甜。

小店另有多款日式料理，包括「燒牛肉丼飯定食」（$155）、「咖哩牛舌飯定食」（$108）、「雜錦天婦羅」（$100）、「廣島蠔鍋」（$100）、「燒汁銀鱈魚定食」（$158）、「鰻魚丼飯」（$165）、「天婦羅定食」（$108）等。

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順日本料理

地址：天后永興街23號地下

電話：2234 6691

營業時間：11:00-14:30，18:00-22:00（配合政府防疫政策，營業時間或有更改）

