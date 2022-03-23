日清香港4月加價！合味道紀念館超抵優惠 杯麵/出前一丁最平$2/個

【日清食品｜飲食優惠】香港日清食品宣布4月起加價！由於食材及原材料等成本上漲，香港日清食品旗下陪伴港人多年的出前一丁、合味道杯麵及UFO炒麵，4月份起統統都要加價，其中出前一丁更是14年來首次調整價格。想趁加價前入定存貨，由即日起香港合味道紀念館推出激抵優惠，超過80款食品都有減價，最平$2起，記得把握機會掃貨喇！

（圖片來源：日清食品）

香港日清食品昨日（22日）宣布，因應食材、原材料及物流成本持續上漲，決定由2022年4月1日起，旗下部分皇牌產品的香港本地出廠價將會上調，意味著日後或需要以更高價格購買日清袋裝及杯裝麵食。

（圖片來源：日清食品）

今次日清食品加價，受影響的產品包括日清旗下皇牌產品「出前一丁系列」、「合味道系列」及「U.F.O.系列」。其中，日清香港出前一丁系列上次加價為2008年，為14年來再度調整價格；合味道對上一次調整價格則為2019年。

日清宣布4月加價，而香港日清合味道紀念館則推出逢星期五「日清Friday BUY & TRY」優惠，超過80款食品都有減價，包括出前一丁（日版及港版）、合味道杯麵、U.F.O.杯麵、棒烏冬等，最平只需$2/個！另有出前一丁原箱優惠，可以趁加價前以優惠價入手做儲糧！

（圖片來源：日清食品）

由3月11日起，香港日清合味道紀念館推出逢星期五「日清Friday BUY & TRY」優惠，包括必買儲糧首選原箱出前一丁麻油味，一箱有30個，現可以優惠價$90/箱入手（原價$112/箱），平均只需$3/個！

（圖片來源：日清食品）

除了原箱出前一丁優惠，更可以優惠價買到多達80款食品，包括日本版出前一丁麻油味、出前一丁棒烏冬、合味道杯麵、U.F.O.炒麵、日式即食意粉、零食、穀物片、即食糖水等，其中辣雞味炒麵每包減至$10/5個，平均$2/個，非常抵買！

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官方網站每個星期都會更新「日清Friday BUY & TRY」優惠，有興趣的朋友可以留意最新消息及優惠詳情。

合味道紀念館「日清Friday BUY & TRY」

地址：尖沙咀廣東道33號中港城2座樓26-35號

推廣日期：3月11日起逢星期五

營業時間：11:15-19:15

*合味道紀念館香港三大工作坊現時暫停開放，直至另行通知。

